15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Güncel

Zonguldak'ta silah kaçakçılarına darbe: Gizli atölye deşifre edildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 9 adrese düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda ruhsatsız silah, parça ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
Zonguldak'ta silah kaçakçılarına darbe: Gizli atölye deşifre edildi
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 7 şüpheliye ait 9 adreste arama yapıldı.

Aramada, 1 silah imalathanesi, 18 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği, 37 tabanca gövdesi, 54 tabanca şarjörü, 31 bin 931 tabanca ve av tüfeği fişeği, 1920 gram barut, 3 bin 32 muhtelif silah parçası ve aparatı, 400 gram av tüfeği saçması, 16 atölye el aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 4'ü ise ifadelerinin ardından salıverildi.

