7 Kasım 2025 Cuma
  • Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 10'u aşkın gözaltı
Güncel

Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 10'u aşkın gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişi tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

7 Kasım 2025 Cuma 20:56
Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 10'u aşkın gözaltı
ABONE OL

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında E.H., R.K., K.Y., M.G., R.O., A.C.G., C.B.'nin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, Y.S., Ö.K., C.C., A.İ.B. ve K.G. adlı 5 kişi tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
