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Zonguldak'ta tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

Zonguldak'ta tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
Zonguldak'ta tefecilik operasyonu: 8 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte tefecilik ve yağma suçlarıyla vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözalıtna alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 7'si güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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