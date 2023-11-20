Zonguldak'ta Türk gemisi fırtına nedeniyle battı! ''12 kişilik mürettebattan haber yok''

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İzmir'e giden kuru yük gemisi mendireğe çarparak battı, 12 kişilik mürettebattan haber yok" dedi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli'de aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen gemiyle ilgili bilgi verdi.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kafkametler" adlı kargo gemisinin de halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman römorkörüyle 12 Türk mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır. Bu kadar olumsuz hava koşulunda maalesef 12 Türk vatandaşımızın bulunduğu gemiye arama kurtarma yapamadık. Duamız, sabah gün aydınlanır aydınlanmaz olumlu havanın bize arama kurtarma için fırsat vermesidir.

"Dalga boyu 9 metreye ulaştı"

Meteoroloji'den yarın sabahla ilgili alınan tahminler havanın daha iyi olacağı yönünde ama sabah hep birlikte göreceğiz. Özellikle dün dalga boyunun 9 metreye, görüşün 25 metreye düştüğünü biliyoruz.

"Hava koşulları olumlu hale gelir gelmez başlayacağız"

Tüm ekiplerle hazırız ve olumsuz hava koşulları olumlu hale gelir gelmez çalışmalara başlayacağız.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.