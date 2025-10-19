İSTANBUL 18°C / 11°C
Güncel

Zonguldak'ta vahşet! Eski gelinini katletti, berbere gidip tıraş oldu

Zonguldak'ta 43 yaşındaki eski gelini Gönül Karakök'ü av tüfeğiyle öldüren 71 yaşındaki Hüseyin Derin, olaydan sonra berbere giderek tıraş oldu. Derin, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

IHA19 Ekim 2025 Pazar 10:08
Zonguldak'ta vahşet! Eski gelinini katletti, berbere gidip tıraş oldu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Hüseyin Derin, boşandığı halde aynı evde yaşamaya devam eden 43 yaşındaki eski gelini Gönül Karakök'ü öldürdü.

Olay Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyünde yaşandı. İddialara göre 43 yaşındaki Gönül Karakök, boşandığı halde aynı evde kalmaya devam ettiği 71 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Derin ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Derin, Karakök'e av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Karakök, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra berbere giderek tıraş olduğu öğrenilen Derin, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

