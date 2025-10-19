Zonguldak'ta vahşet! Eski gelinini katletti, berbere gidip tıraş oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Hüseyin Derin, boşandığı halde aynı evde yaşamaya devam eden 43 yaşındaki eski gelini Gönül Karakök'ü öldürdü.

Olay Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyünde yaşandı. İddialara göre 43 yaşındaki Gönül Karakök, boşandığı halde aynı evde kalmaya devam ettiği 71 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Derin ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Derin, Karakök'e av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Karakök, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra berbere giderek tıraş olduğu öğrenilen Derin, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.