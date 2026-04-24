  • Zonguldak'ta ''yılan kameralı'' röntgenci dehşeti! Komşusunun banyosuna düzenek kurmuş
Güncel

Zonguldak'ta ''yılan kameralı'' röntgenci dehşeti! Komşusunun banyosuna düzenek kurmuş

Zonguldak'ta üst kat komşusunun banyosuna tavanı delerek 'yılan kamera' yerleştiren inşaat işçisi S.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evde yaşayan genç kızın dikkati sayesinde ortaya çıkarılan skandalda, polisin yaptığı aramada şüphelinin evinde komşusuna ve kızlarına ait çok sayıda gizli görüntü ele geçirildi.

AA24 Nisan 2026 Cuma 13:53 - Güncelleme:
Zonguldak'ta ''yılan kameralı'' röntgenci dehşeti! Komşusunun banyosuna düzenek kurmuş
İddiaya göre, inşaat işçisi S.D. (42) Meşrutiyet Mahallesi'nde ikamet ettiği dairenin tuvalet bölümünden delik açarak alt katta 3 kızıyla yaşayan Ş.Ö'nün banyosunu "yılan kamera" tabir edilen cihazla görüntüleyerek kayda aldı.

Ş.Ö'nün kızının banyodaki düzeneği fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, kamerayla kaydedilen Ş.Ö. ve kızlarına ait olduğu değerlendirilen görüntü ve fotoğraflar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

