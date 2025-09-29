İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Zonguldak'ta yüksek sesli müzik cinayeti! 24 yaşındaki Dilara son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 'yüksek sesle müzik dinleme' tartışmasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Dilara Y.'nin cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 17:28 - Güncelleme:
Zonguldak'ta yüksek sesli müzik cinayeti! 24 yaşındaki Dilara son yolculuğuna uğurlandı
Çarşı Mahallesi'nde, dün yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında şüpheli S.S. tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Dilara Y'nin cenazesi, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Saray köyü Kelemen Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Dilara Y'nin cenazesi, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namaz sonrası aile mezarlığına defnedildi.

2 KİŞİYİ YARALAMIŞTI

Cenazeye, maktulün ailesi ve yakınlarının yanı sıra mahalle sakinleri katıldı.

Gökçebey ilçesinde dün, F.B. (22) ve Dilara Y. (24) ile araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada durumdan rahatsız olup kendilerine tepki gösteren S.S. (33) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.S. evinden aldığı bıçakla iki kişiyi yaralamıştı.

Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dilara Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edilen F.B, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

