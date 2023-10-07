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Zoom cuntası çöktü! Bir isim daha saf değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki muhalif kanadı içeriden fethediyor. Engin Altay ve Onursal Adıgüzel'in ardından gözünü Zoom cuntasına diken Kılıçdaroğlu, Özel-İmamoğlu hizbinin önemli ismi Tekin Bingöl'ü de ikna etti. Genel merkez, ikna çalışmalarında cuntanın iç çatışmalarından yararlanıyor.

Yeni Şafak7 Ekim 2023 Cumartesi 08:17 - Güncelleme:
Zoom cuntası çöktü! Bir isim daha saf değiştirdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liderlik yarışındaki rakibi Grup Başkanı Özgür Özel'i kurultaya kadar yalnızlaştırmak istiyor. Kılıçdaroğlu, değişimcilerle ortak hareket etme potansiyeli taşıyan muhaliflerden sonra Özel-İmamoğlu hizbini de bölmeyi başardı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Engin Altay ve Onursal Adıgüzel gibi isimlerin saf değiştirmesiyle elini güçlendiren Kılıçdaroğlu'nun son devşirdiği isim Tekin Bingöl oldu.

Tekin Bingöl

DEĞİŞİMCİLER BÖLÜNDÜ

Özel ve İmamoğlu'nun etrafında kümelenen oluşuma açıktan destek vermeyen isimleri gözüne kestiren CHP yönetimi, Zoom ekibini liste başı yapmıştı. Genel merkezin, Tekin Bingöl'ün ikna edilmesinin ardından ardından Muharrem Erkek'e yönelik girişimlere de başladığı bildirildi. Bingöl ve Erkek'in Özel'in parti içinde son dönemde değişimcilere uzak durduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu, bu hamlesiyle değişimcilerle ortak hareket etme potansiyeli taşıyan muhalif Oğuz Kaan Salıcı ve Erdoğan Toprak gibi isimlerden sonra Özel-İmamoğlu hizbini de bölmeyi başarmış oldu. Edinilen bilgiye göre, genel merkez, ikna çalışmalarında Zoom cuntasının iç çatışmalarından yararlanıyor.

KAVALA'YA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı kalkışmasındaki rolü sebebiyle müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'nın da aralarında olduğu isimlerle görüştü. Kılıçdaroğlu, ilk olara k Gezi Parkı davası mahkûmları Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı Gezi Parkı davasının kadın tutukluları Çiğdem Mater ve Mine Özerden oldu. Kılıçdaroğlu ayrıca PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı öven sözleriyle büyük infial yaratan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı da ziyaret etti.

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