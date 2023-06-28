Kesilmek için götürülürken kaçan kurbanlıklardan bazıları ana yolda başıboş gezdi, bazıları ise sahibini saatlerce koşturdu.

KURBANLIKLAR ZOR ANLAR YAŞATTI

Denizli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününün sabahında, kılınan namazın ardından tatlı telaş başladı. Çoğu vatandaş kurbanlıklarını sorunsuz şekilde evine getirip keserken, firari hayvanlar yine iş başındaydı.

Her sene olduğu gibi bu senede kaçan kurbanlıklar hareketli dakikalara yol açtı. Kaçan kurbanlıkları yakalamak için adeta zamanla yarışan vatandaşlardan kimi araçla önünü kesmeye çalıştı, kimi ise peşinden koşturdu. Kent merkezinde en çok dikkat çeken ise anayolda başıboş ilerleyen büyükbaş oldu. Akan trafikte hızla giden kurbanlık sürücülere de zor anlar yaşatsa da kısa süre sonra ekiplerin yardımıyla yakalandı.

HOPA'DA KURBAN PAZARINI BİRBİRİNE KATTI

Artvin'in Hopa ilçesinde kurban pazarında ipini koparan boğa pazarı birbirine kattı. Kısa süreli paniğe neden olan boğa sahibi tarafından yakalanarak yeniden bağlanırken, o anlar çep telefonu kameralarına yansıdı.

Hopa'da kurulan hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı bir birine kattı. Çevredekilerinin bütün müdahalesine rağmen yakalanamayan boğa, kısa süreli paniğe neden oldu. İnsanların ve araçların arasına dalan boğa, sahibinin yakalamasıyla yeniden pazar yerindeki yerine bağlandı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

SAHİBİNİN ELİNDEN KAÇTI



Beykoz'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Dananın üzerine koştuğunu gören sürücüler trafikte beklerken dana kısa sürede yakalandı.

Olay, dün Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde yaşandı. Bir anda sahibinin tuttuğu iplerden kurtulan kurbanlık dana, cadde üzerinde koşmaya başladı. Dananın üzerine koştuğunu gören sürücüler trafikte bekledi. Kaçmaya çalışan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalanarak zapt edildi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dananın panik oluşturduğu ve vatandaşların danadan kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 SAATTE YAKALANABİLDİ

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık, kendisini yakalamaya çalışan 4 kişiyi yaraladı. Ortalığı savaş alanına çeviren kurbanlık, 6 saat sonra veteriner hekim kontrolünde yakalanabildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kuzluk köyünde yaşayan Mustafa Şahin'e ait kurbanlık dana, sahibinin elinden kaçtı. Kurbanlığı kendi imkanları ile yakalamaya çalışan vatandaşlar 20 kilometre boyunca koştu. Kurbanlığın sahipleri ve köylüler, kurbanlık hayvanı yakalayamayınca veteriner hekimden yardım istedi. Bölgeye gelen Veteriner Hekim Muhammet Coduroğlu, uyuşturucu iğne ile kurbanlık danayı sakinleştirdi.

Yaklaşık 20 kilometre boyunca vatandaşları arkasından koşturan kurbanlık dana, 4 kişiyi hafif şekilde yaraladı. Kurbanlık dana 6 saatlik çalışmanın ardından yakalanabildi. Orman alanda yakalanan kurbanlık dana, traktörle ahıra götürüldü.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Yalova'da sahibinden kaçan kurbanlık boğa, 1 saatlik kovalamaca sonucu uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyünde Kurban Bayramı arifesinde sahibinin elinden kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar, boğayı yakalamak için büyük çaba harcadı. Sahibini ve vatandaşları peşine takan kurbanlık, köydeki bir bahçede sıkıştırıldı. Yanına kimseyi yanaştırmayan boğa, uyuşturucu iğne ile sakinleştirildikten sonra sahibine teslim edildi.

1 KİŞİYİ YARALADI

Sancaktepe'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ekipler tarafından yakalandı. 4 uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen kurbanlık dana kesimhaneye götürülürken, yakalama esnasında 1 kişi yaralandı.

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde kesimhaneye giderken kurbanlık, sahibinin elinden kaçtı. Kaçan kurbanlığın yakalanmasını isteyen vatandaş ise belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kaçan kurbanlığı 4 uyuşturucu iğneyle sakinleştirebildi. 1 kişiyi yaralayan kurbanlık, kamyonete bindirildikten sonra kesimhaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.