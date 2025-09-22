Zor zamanda milletin yanında! MSB iki helikopterle Ayder'de mahsur kalanların tahliyesini gerçekleştirdi

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Her durum ve şartta milletimizin yanındayız. Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle görevlendirilen iki helikopterimiz ile Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.

Her durum ve şartta milletimizin yanındayız!



Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle görevlendirilen iki helikopterimiz ile Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0L2nrsPAvs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2025

Paylaşımda, tahliye anına ilişkin görüntüler de yer aldı.