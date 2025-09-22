İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,362
  • EURO
    48,862
  • ALTIN
    4983.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zor zamanda milletin yanında! MSB iki helikopterle Ayder'de mahsur kalanların tahliyesini gerçekleştirdi
Güncel

Zor zamanda milletin yanında! MSB iki helikopterle Ayder'de mahsur kalanların tahliyesini gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rize'de meydana gelen sel nedeniyle Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşların tahliyesine ilişkin görüntü paylaştı.

AA22 Eylül 2025 Pazartesi 22:07 - Güncelleme:
Zor zamanda milletin yanında! MSB iki helikopterle Ayder'de mahsur kalanların tahliyesini gerçekleştirdi
ABONE OL

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Her durum ve şartta milletimizin yanındayız. Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle görevlendirilen iki helikopterimiz ile Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tahliye anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.