Zubyenko: Türkiye çok etkili bir ülke, son senelerde gördük bunu

AA 1 Şubat 2022 Salı 11:47 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 11:47

Donbas bölgesinde Kramatorsk şehrinde Mezhepler Arası Kiliseler Konsey Başkanı Vladimir Zubyenko, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya krizinde ara bulucu olma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye çok etkili bir ülke, son senelerde gördük bunu." dedi.

Kramatorsk, 2014'te bir süre Rusya yanlısı ayrılıkçıların eline geçse de akabinde Ukrayna ordusu şehirde tekrar kontrolü sağladı.

Bölgedeki bazı Hristiyan kiliselerinin din adamları Rusya-Ukrayna krizine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 30 sene papazlık yapan Kramatorsk'taki Mezhepler Arası Kiliseler Konsey Başkanı Vladimir Zubyenko, 2014'te Rusya yanlısı ayrılıkçıların şehri bir süre ele geçirdiğini ve zor günler yaşadıklarını anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı ihtimalini değerlendiren Zubyenko, Ukrayna ordusunun 200 bin kişilik ordusu ve 400 bin kişilik rezerv gücü olduğunu hatırlatarak, Rusya'nın birliklerinin Ukrayna'yı kapsamlı bir işgal için yeterli olmayacağını düşündüğünü aktardı.

Zubyenko, "Saldırganlığı durdurmaya ve Ukrayna'yı korumaya gücü olan Tanrı'ya dua ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya krizinde ara bulucu olma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Zubyenko, "Erdoğan'a çok saygı duyuyorum. Bilgeliği dikkat çekiyor." şeklinde konuştu.

- "TÜRKİYE ÇOK ETKİLİ BİR ÜLKE"



Zubyenko, Türkiye'nin bilge bir yöneticisi olmasından ve iki ülke arasındaki diyalogdan memnun olduğunu ifade ederek, "Türkiye çok etkili bir ülke, son senelerde gördük bunu, geçen sene ihtiyacı olanlara yardım etti." dedi.

Ukrayna-Türkiye partnerliğinin barış yolunda bir adım olduğunu düşündüğünü aktaran Zubyenko, Türkiye'nin, bazı Avrupa ülkelerinden daha etkili, NATO üyesi, Müslüman dünyasında ağırlığı olan bir ülke olduğunu belirtti.

Zubyenko, Rusya'yla doğru ilişkilerin gelişmesinden yana olduğunu, kategorik bir düşmanları olmadıklarını anlatarak, Ukrayna ve Türkiye için barış ve kalkınma dileğinde bulundu.

- "BARIŞ İÇİN DUA EDİYORUZ"

Yunan Katolik Kilisesi Papazı Peter de tüm ülke gibi gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini aktardı.

Kiliselerinin barış için dua ettiğini söyleyen Peter, "Ayinlerimizde göklerden gelen barış için dua ediyor ve tanrıdan büyük lütuf istiyoruz." dedi.