Fox Tv'nin ilgi ile takip edilen yarışması Zuhal Topalla Sofrada da bugün haftanın final heyecanı yaşanacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 14 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Haftanın birinci olan ismi yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finaline dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
Zuhal Topal'la Sofrada kazananı henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 13 ŞUBAT PUAN DURUMU
Rahime Hanım Manolya'ya 3 puan verdi.
Dilber Hanım Manolya'ya 3 puan verdi.
Emine Hanım ise Manolya geline 3 puan verdi.
Gül Hanım Manolya'ya 9 puan verdi.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 12 ŞUBAT PUAN DURUMU
Rahime hanım Çiçek Geline 6 puan verdi
Beyhan hanım Çiçek Geline 3 puan verdi
Gül hanım Çiçek Geline 5 puan verdi
Emine hanım Çiçek Geline 6 puan verdi
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 ŞUBAT PUAN DURUMU
Dilber hanım Zehra'ya 5 puan verdi
Rahime hanım Zehra'ya 4 puan verdi
Beyhan hanım Zehra'ya 4 puan verdi
Gül hanım Zehra'ya 3 puan verdi
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10 ŞUBAT PUAN DURUMU
Dilber Hanım Emine'ye 4 puan verdi
Beyhan Hanım Emine'ye 5 puan verdi
Rahime Hanım Emine geline 5 puan verdi
Emine Hanım Emine geline 5 puan verdi
Emine Gelin toplamda 19 puan aldı.