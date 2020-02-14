14 Şubat 2020 Cuma 16:59 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:59

Fox Tv'nin ilgi ile takip edilen yarışması Zuhal Topalla Sofrada da bugün haftanın final heyecanı yaşanacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 14 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Haftanın birinci olan ismi yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finaline dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada kazananı henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 13 ŞUBAT PUAN DURUMU

Rahime Hanım Manolya'ya 3 puan verdi.

Dilber Hanım Manolya'ya 3 puan verdi.

Emine Hanım ise Manolya geline 3 puan verdi.

Gül Hanım Manolya'ya 9 puan verdi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 12 ŞUBAT PUAN DURUMU

Rahime hanım Çiçek Geline 6 puan verdi

Beyhan hanım Çiçek Geline 3 puan verdi

Gül hanım Çiçek Geline 5 puan verdi

Emine hanım Çiçek Geline 6 puan verdi

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 ŞUBAT PUAN DURUMU

Dilber hanım Zehra'ya 5 puan verdi

Rahime hanım Zehra'ya 4 puan verdi

Beyhan hanım Zehra'ya 4 puan verdi

Gül hanım Zehra'ya 3 puan verdi

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10 ŞUBAT PUAN DURUMU

Dilber Hanım Emine'ye 4 puan verdi

Beyhan Hanım Emine'ye 5 puan verdi

Rahime Hanım Emine geline 5 puan verdi

Emine Hanım Emine geline 5 puan verdi

Emine Gelin toplamda 19 puan aldı.