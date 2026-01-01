ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 'Büyük Gazze Yürüyüşü'nde açıklamalarda bulundu.

Ceylan, "Bizler, o güzel günlerin, özgür Gazze'nin, izzetli zaferlerin müjdecisi olarak buradayız. Zulme sessiz kalanlar, ayağa kalkın, ayağa kalkın ki Allah bizim ellerimizle onları cezalandırsın. Ey zalimler, sizin silahlarınıza, müttefiklerinize güvendiğinizden kat be kat daha fazla alemlerin rabbi olan Allah'a güvenenler olarak buradayız" dedi.