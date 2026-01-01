İSTANBUL 4°C / 0°C
1 Ocak 2026 Perşembe
Güncel

Zulme sessiz kalanlara çağrı! Abdullah Ceylan: Ayağa kalkın ki Allah bizim ellerimizle onları cezalandırsın

'Büyük Gazze Yürüyüşü'nde açıklamalarda bulunan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 'Bizler, o güzel günlerin, özgür Gazze'nin, izzetli zaferlerin müjdecisi olarak buradayız. Zulme sessiz kalanlar, ayağa kalkın, ayağa kalkın ki Allah bizim ellerimizle onları cezalandırsın' dedi.

1 Ocak 2026 Perşembe 10:10
Zulme sessiz kalanlara çağrı! Abdullah Ceylan: Ayağa kalkın ki Allah bizim ellerimizle onları cezalandırsın
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 'Büyük Gazze Yürüyüşü'nde açıklamalarda bulundu.

Ceylan, "Bizler, o güzel günlerin, özgür Gazze'nin, izzetli zaferlerin müjdecisi olarak buradayız. Zulme sessiz kalanlar, ayağa kalkın, ayağa kalkın ki Allah bizim ellerimizle onları cezalandırsın. Ey zalimler, sizin silahlarınıza, müttefiklerinize güvendiğinizden kat be kat daha fazla alemlerin rabbi olan Allah'a güvenenler olarak buradayız" dedi.

