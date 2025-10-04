İSTANBUL 21°C / 14°C
Güncel

Zulmün ortasında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu: Tommy'nin hikayesini Develi anlattı

Küresel Sumud Filosu'nda görev yapan gönüllü sunucu Bekir Develi, soykırımcı İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Tommy'nin hapishane arabasında Müslüman olma hikayesini duygu dolu sözlerle anlattı.

4 Ekim 2025 Cumartesi 18:57
Zulmün ortasında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu: Tommy'nin hikayesini Develi anlattı
Katil İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırı sırasında alıkoyduğu 36'sı Türk toplam 137 aktivist Türkiye'ye getirildi.

Havalimanında açıklamada bulunan Türk aktivist Bekir Develi'nin anlattığı anlar yaşanan zulmün ortasında umut verici bir hikayeye dönüştü.

"MÜSLÜMAN OLABİLİR MİYİM, ALLAH BENİ KABUL EDER Mİ?"

Develi, Küresel Sumud Filosu'nda yaşanan duygu dolu anları şöyle anlattı:

"Sabah namazına kalktığımızda o yatıyordu, biz rahat kılalım diye oturdu. İçeriye işgal güçlerinin polisleri girmeye çalıştı Tommy buna mani oldu. Daha sonra hapishane arabasında yan yanaydık. Ona sordum "Hiç islamı araştırdın mı?" diye. "Biraz okumuşluğum var" dedi. "Müslüman olmayı düşündün mü?" diye sordum "Katolik bir ailenin ferdiyim" dedi. Daha sonra "Müslüman olabilir miyim, Allah beni kabul eder mi?" dedi. Hapishane arabasında benim dediklerimi tekrarladı ve Müslüman oldu. Arabadaki herkes onu tebrik edince soykırımcı polisi Tommy'i hücreye attı. Bende dedim ki "Tommy Müslümanlığının 10'ncu saniyesinde bedel ödemeye başladın."

