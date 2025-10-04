Katil İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırı sırasında alıkoyduğu 36'sı Türk toplam 137 aktivist Türkiye'ye getirildi.

Havalimanında açıklamada bulunan Türk aktivist Bekir Develi'nin anlattığı anlar yaşanan zulmün ortasında umut verici bir hikayeye dönüştü.

"MÜSLÜMAN OLABİLİR MİYİM, ALLAH BENİ KABUL EDER Mİ?"

Develi, Küresel Sumud Filosu'nda yaşanan duygu dolu anları şöyle anlattı:

Küresel Sumud Filosuna katılan Tommy, Müslüman oldu



Sumud Filosu Aktivisti Bekir Develi, İsrail'de cezaevinde kıldıkları sabah namazı sonrasında Müslüman olan Tommy'nin hikayesini anlattı



"Sabah namazına kalktığımızda o yatıyordu, biz rahat kılalım diye oturdu. İçeriye işgal güçlerinin polisleri girmeye çalıştı Tommy buna mani oldu. Daha sonra hapishane arabasında yan yanaydık. Ona sordum "Hiç islamı araştırdın mı?" diye. "Biraz okumuşluğum var" dedi. "Müslüman olmayı düşündün mü?" diye sordum "Katolik bir ailenin ferdiyim" dedi. Daha sonra "Müslüman olabilir miyim, Allah beni kabul eder mi?" dedi. Hapishane arabasında benim dediklerimi tekrarladı ve Müslüman oldu. Arabadaki herkes onu tebrik edince soykırımcı polisi Tommy'i hücreye attı. Bende dedim ki "Tommy Müslümanlığının 10'ncu saniyesinde bedel ödemeye başladın."