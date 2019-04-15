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Meteorolojiden Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Sivas ve Yozgat illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün geç saatlere kadar Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yer yer kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olmasının tahmin edildiği belirtildi.

ANİ SEL VE YILDIRIM TEHLİKESİ VAR

Açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi. 

Bin kilometre menzilli seyir füzesi başarıyla test edildi

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