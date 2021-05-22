3 kız kardeş kendileri için üretmişlerdi, aldıkları tepkiler sayesinde girişimci oldular

AA 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:33 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:33

Gastronomi mezunu Rümeysa Uslu, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde okuyan Berşan Uslu ve Sedef Uslu, evde oldukları dönemlerde sağlıklı bir atıştırmalık yapmaya karar vererek yulaf, hurma ve bal gibi ürünleri çeşitli kuruyemişlerle karıştırarak granola bar üretmeye başladı.

Uslu kardeşlerin ürettiği granola bar, yakın çevrelerinin de beğenisini kazandı. Bunun üzerine kız kardeşler üretim yapıp internet üzerinden online olarak granola bar satışı yapmaya karar verdi.

Mutfakta da birlikte çalışan kız kardeşler, hazırladıkları granola barları çeşitli boylarda kesip özel paketlere koyuyor. Daha sonra granola barlardan demetler yapan kardeşler, müşterilerin tercihlerine uygun olarak da granola bar üretiyor.

Üretim süreçleri hakkında AA muhabirine bilgi veren Sedef Uslu, kız kardeşi Berşan Uslu'nun barların içeriğiyle ilgilendiğini, Rümeysa Uslu'nun ise barları özel karışımlarla hazırladığını anlattı. Sipariş üzerine barlara çikolata da eklediklerini belirten Uslu, kişiye özel granola bar buketi hazırladıklarını dile getirdi.

Hem göz hem de damak zevkine hitap edecek bir üretim yaptıklarının altını çizen Sedef Uslu, "Evde kaldığımız süreçte hem enerjimizi düzenli tutacak hem de protein alabileceğimiz granola barlar ürettik. Bunları da buket olarak sevdiklerimizle paylaşmaya karar verdik. Etrafımızdan çok fazla teşvik aldık. Biz de herkesin beğenebileceğini düşünerek üretip satmaya karar verdik." diye konuştu.