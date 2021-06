5 çocuk annesi, devlet desteğiyle arıcı oldu

DHA 22 Haziran 2021 Salı 12:28 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 12:28

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Sağırkaya köyünde yaşayan ve arıcılık yapmaya karar veren Yeter Gülmak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Başvurusunun kabul edilmesi üzerine 40 arılı kovan desteği almaya hak kazanan Gülmak, eşi Vedat Gülmak'ın yardımıyla ilçenin 3 bin rakımlı yaylalarında organik bal üretmeye başladı. Gülmak, aldığı 40 kovanı eşinin de desteğiyle 600'e çıkartarak aile bütçesine büyük katkı sağlamaya başladı.

Gülmak, kendisinin okula gidemediğini ancak 5 çocuğunu arıcılık yaparak okuttuğunu belirterek, "2016 yılında 'Genç Çiftçi' Projesi'ne yazıldım. Buradan 40 kovan verdiler. Ben bunları kara kovana çevirerek, üretim yapmaya başladım. 5 yılda kovan sayısını 600'e çıkardım. Eşimin de büyük destekleri ile bugün birlikte çalışıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle çocuklarımı okutuyorum. Geleceğimi, evimi ve geçimimi bu arıların sayesinde sağlıyorum" dedi.

Her sabah kovanların bulunduğu bölgeye gelip çalıştığını anlatan Gülmak, "Kovanları her gün kontrol ediyorum. Bazen de arılar farklı bölgelere giderek buralarda 'Oğul' veriyor. Onları da topluyorum. Zamanımın yarısını bu arıların içinde geçiriyorum. Bu şekilde çalışmaktan çok mutluyum. Yapmak isteyen kadınlara da bu mesleği öneriyorum. Ben eşime her konuda destek veriyorum. Onun çalışmalarına elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Üretilen balları da bölgedeki toptancılara veriyoruz" diye konuştu.