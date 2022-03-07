ASELSAN ve TUSAŞ ile stratejik ortaklık yürütüyor! ''Kadın-erkek değil, yetkinlik ve liyakat önemli''

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 11:27 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:27

Bilkent Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi Bölümünden mezun olan iş insanı Müge Ertuğ Güzel, babası ve amcası tarafından 1975'te savunma ve havacılık sektörüne hizmet etmek amacıyla kurulan aile şirketlerinde çalışmaya başladı.

Savunma ve havacılık sektöründe yaptığı ihracatlarla dünyaya açılan Güzel, şimdi Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki şirketlerinde, Boeing ve Airbus gibi büyük şirketlere aracı olmadan direkt ihracat yapmak ve personel sayısını artırarak istihdama katkıda bulunmak istiyor.

İş insanı Müge Ertuğ Güzel, AA muhabirine, organize sanayi bölgesindeki macerasının küçük yaşlarda başladığını, montaj hatlarında çalıştığını ve babasının sekreterlik işlerini yaptığını söyledi.

Mezun olduktan sonra şirkette ilk olarak muhasebe departmanında işe başladığını dile getiren Güzel, şöyle konuştu:

"Daha sonra dış ticaret yapmayı çok hayal ettim. İhracat yapmayı çok önemsiyordum. Ufak ufak ihracatlar yapmaya başladık. Daha sonra satın alma tarafına kaydım. Ağırlıklı finansla ilgileniyorum. 30'u mühendis olmak üzere 200 personelimiz var. ASELSAN ve TUSAŞ şirketlerinin stratejik ortağıyız. Bunun yanında TSK Vakfı'nın bütün şirketleriyle çalışıyoruz. Yurt dışında Zodiac Havacılıkla çalışıyoruz, TUSAŞ ve Kale Havacılık aracılığıyla Boeing, Airbus, Sikorsky ve Bombardier'e parça üretiyoruz. Bunun yanı sıra savunma sanayinde kendi ürettiğimiz ürünlerimiz var."

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 21 bin metrekarelik alanda yeni fabrikalarının inşa edildiğini anlatan Güzel, "Hedefimiz, Boeing ve Airbus'a direkt ihracat yapmak ve istihdamımızı artırmak." dedi.

- "KADIN-ERKEK DEĞİL, YETKİNLİK VE LİYAKAT ÖNEMLİ"

Personelinin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu söyleyen iş insanı Müge Ertuğ Güzel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayarak, "Kadın-erkek değil, yetkinlik ve liyakat çok önemli. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadınlar da artık ağır işlerde ekipmanları kullanarak çalışabiliyor. Kadının olduğu yerin güzelleştiğine inancım sonsuz." diye konuştu.

Kız çocuklarını okutmak, bir yerlere getirmek, kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadınlar olmalarını sağlamanın önemine işaret eden Güzel, "Bu sadece ailelerin değil, toplum olarak bizim de görevimiz. O yüzden kız çocuklarımızı okutmalıyız ve güçlü, kendine güvenen, ayakları üzerinde duran kadınlar olmalarını sağlamalıyız." dedi.