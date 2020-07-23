23 Temmuz 2020 Perşembe 09:36 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 09:40

Genç iş kadını yaz aylarında daha sağlıklı ve daha güzel bir cilde sahip olmak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. “Vücuttaki nem dengesinin korunması için günde en az 8 bardak su tüketilmesi gerekiyor. Bunun yanı yasıra özellikle 11-15 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalı, yüksek koruma faktörlü güneş kremler tercih edilmeli ve cildimizi bol bol nemlendirmeliyiz” dedi.

Bu dönemde sağlıklı beslenmenin ve hayata pozitif bakmanın önemine değinen Çetinkaya sözlerine şu şekilde devam etti “Aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun, makyajınızı temizlemeden uyumayın, her sabah duş alarak güne başlayın ve en önemlisi gülün, hem de çok gülün. Gülerken vücutta salgılanan mutluluk hormonları cildinizi daha da güzelleştirecektir" dedi.