'Azime Anne' 69 yaşında hayalini gerçekleştirdi: Büyük ilgi ile karşılaştık

AA 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:58 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:58

Merkeze bağlı Kemaliye köyünde yaşayan Dizdar, bir süredir hayalini kurduğu tesisi, muhtarlığın da desteği ile kısa zaman önce faaliyete geçirdi.

Üç çocuk annesi Azime Dizdar, yaklaşık 250 bin liraya kurduğu tesiste ürettiği mamulleri "Azime Anne" markası adı altında Türkiye'nin çeşitli illerine pazarlamaya başladı.

Dizdar, talep eden çiftçilere fındık kırma, kavurma ve paketleme hizmeti de veriyor.

- "BEN BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Azime Dizdar, AA muhabirine, yaklaşık üç yıldır böyle bir tesisi kurma hayalinin bulunduğunu söyledi.

Hayalini gerçekleştirmek için araştırmalar yaptığını belirten Dizdar, oğlu Mustafa Dizdar ve Kemaliye Köyü Muhtarı Tülin Şahin'e bu fikrini aktardığını ifade etti.

Dizdar, onların desteği ile harekete geçtiğini dile getirerek, "Tesis için kendime ait bir yapı vardı. Burayı yeniden elden geçirdik ve makineleri kurduk. Kısa bir süre önce de faaliyete geçirdik." dedi.

Fındık kırma, kavurma ve paketleme makineleri imal eden bir yakınından da fikir ve destek aldığına dikkati çeken 4 torun sahibi Dizdar, böylece köyü ve çevresinde bu tür işletmeyi ilk kez kendisinin kurduğunun altını çizdi.

Dizdar, bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Amacım köyümdeki insanlara örnek olmak, yaşadığım bölgeye katkı sunmak ve köyümün gelişimini sağlamak. Kadınlarımıza yeni ufuklar açmak en büyük hayallerimden biri." diye konuştu.

Oğlunun ve muhtarın önerisiyle "Azime Anne" markasını oluşturduğunu da anlatan Dizdar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çeşitli illerine ürünlerimizi pazarlamaya başladık. Henüz çok kısa bir süre önce kurulmasına rağmen büyük ilgi ile karşılaştık. Giresun başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine ürünlerimi gönderiyorum. Yine diğer üreticilerimize de fındıklarını istedikleri gibi kırma, kavurma ve paketleme imkanı da sunuyorum."

- MUHTAR ŞENEL: "AZİME DİZDAR, BURADA ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK"

Kemaliye Köyü Muhtarı Tülin Şenel, muhtarlık olarak köyün kalkınmasını sağlamak amacıyla çeşitli projeler ve çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Şenel, bu projelerden birinin de fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi olduğuna işaret ederek, "Azime annemiz, bir süre önce böyle bir tesis kurma fikriyle bana geldi. Benim de çok hoşumuza gitti. Muhtarlık olarak da sunduğumuz katkıyla hayalini gerçeğe dönüştürdük." dedi.

Azime Dizdar'ın kadınlara örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Şenel, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız kendilerine güvensin. İnanmak başarmanın yarısıdır. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar neler yapabileceklerini, neleri başarabileceklerini iyi bilmeliler. Azime Dizdar, burada çok güzel bir örnek."

- MUSTAFA DİZDAR: "ANNEMLE GURUR DUYUYORUM"

Azime Dizdar'ın oğlu Mustafa Dizdar ise annesi ile gurur duyduğunu söyledi.

Annesine her zaman destek olduğunu ve makineleri kullanmayı öğrettiğini anlatan Dizdar, "Bu coğrafyanın ana ürünü fındık ama istenildiği gibi değerlendirilemiyor. Herkes fındığını topluyor, satıyor. Başka da bir şey yapmıyor." diye konuştu.

Dizdar, annesinin fikrini kendileri ile paylaşmasının ardından araştırma yaptıklarını dile getirerek, "Fındığımızı işleyerek satabileceğimize karar verdik. Bunun başka yerlerde de örnekleri var. Annem, ben ve muhtarımız el ele vererek bu tesisi kurduk. Burada fındık mamulleri üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Dizdar, devletin bu tür tesislere ciddi katkılar sunduğunu da belirterek, Kemaliye ve çevre köylerde özellikle kadınların bu tür tesisler kurmalarına katkı sağlamak amacıyla girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.