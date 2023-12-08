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Kadın

BRICS+ Fashion Summit Türkiye Ve Çin'in ünlü tasarımcılarını ağırladı

BRICS+ Fashion Summit, ikinci gününde moda sektörünün öncülerinden Arzu Kaprol ve CHNNYU gibi markaları Moskova'nın tarihi mekanlarında yer alan defilelerde ağırladı. Uluslararası tasarımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren BRICS+ Fashion Summit, moda dünyasına önemli bir perspektif sunmayı başardı.

8 Aralık 2023 Cuma 14:03 - Güncelleme:
BRICS+ Fashion Summit Türkiye Ve Çin'in ünlü tasarımcılarını ağırladı
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Moskova'nın tarihi lokasyonlarından Zaryadye Park ve Devlet Tarih Müzesi, BRICS+ Fashion Summit'in ikinci gününde unutulmaz moda defilelerine ev sahipliği yaptı. İstanbul Moda Haftası'nın öncü ismi Arzu Kaprol, Türkiye'nin moda potansiyelini uluslararası ziyaretçilerle buluştururken, Çin'in ünlü giyim markası CHNNYU, benzersiz tasarımlarıyla ziyaretçileri etkiledi.

Arzu Kaprol, Zaryadye Park'ın benzersiz atmosferinde ilgi çekici bir koleksiyon sergilerken, Çin merkezli CHNNYU, Devlet Tarih Müzesi'nde BRICS+ için özel olarak tasarladığı koleksiyonuyla dikkat çekti. CHNNYU markası klasik siluetlere modern dokunuşlarla hayat verdi ve kaba görünümlü malzemeleri ve büyük beden modelleriyle özgün bir tarz ortaya koydu. Arzu Kaprol ise tasarımlarında mimari şekillere farklı bir bakış açısı katarken, yarı şeffaf malzemeler, kadife, sim, plise kumaştan yapılmış sade görünümler ve kürk ile hayvan desenleri içeren cesur giysilerden oluşan tasarımlarıyla dikkat çekti.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kalbinde gerçekleşen BRICS+ Fashion Summit, uluslararası tasarımcıları ve moda tutkunlarını bir araya getirerek moda dünyasına etkileyici bir bakış sundu. Sektör profesyonellerini ve tasarımcılarını bir araya getiren bu etkinlikte, hızlandırılmış moda kursları, B2B Showroom sergileri ve podyum gösterileri yer aldı. Sektörden birçok uluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yapan BRICS+ Fashion Summit, moda dünyasına yepyeni bir perspektif kattı.

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