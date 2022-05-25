Cildi bıçak altına yatmadan gençleştirmek mümkün!

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ergin, kök hücre ile yüz germenin ameliyat gerektirmeyen, herhangi bir açık kesiden kaçınan ve cildin kendisini 'kaldırma' sürecine yardımcı olan gerçek ve eksiksiz bir yüz gençleştirme prosedürü olduğunu belirterek, "Tedavi, yüzün konturunu ve şeklini iyileştirmeye, normal yaşlanmanın neden olduğu cilt rengini ve düzensizliklerini iyileştirmeye ve ayrıca güneşe ve çevreye maruz kalmanın neden olduğu hasarı iyileştirmeye yardımcı olur" dedi.

"BIÇAK ALTINA YATMADAN CİLDİNİ GENÇLEŞTİRMEK İSTEYENLER İÇİN İDEALDİR"

Kök hücre ile yüz germe işlemini kimlerin yaptırabileceği konusunda da bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Ergin, bıçak altına yatmadan cildini gençleştirmek isteyenler için ideal bir işlem olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Ergin, "Kök hücre ile yüz germe, yüzünde erken veya hafif yaşlanma belirtileri olan ve bıçak altına yatmadan cildini gençleştirmek isteyenler için idealdir. Tedavi, kırışıklıklarının daha sığ, elmacık kemiklerinin daha belirgin olmasını isteyenler veya sadece diğer erken veya orta yaşlanma belirtilerinden kurtulmak isteyenler için mükemmeldir" diye konuştu.

Doç. Dr. Can Ergin, kök hücrelerin hastalara birçok fayda sağladığını açıklayarak, "Kök hücreler, hastalara birçok fayda sağlar. Yüzün hacmini ve yapısını yükseltip daha genç bir görünüm elde edebilirler, ayrıca cildin onarımına ve gençleşmesine yardımcı olurlar. Bu mümkündür, çünkü kök hücreler, hasarlı dokuyu tanıma ve onarma konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir" dedi.