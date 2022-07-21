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Kadın

Cildin yaşlanmasını önlemek mümkün! Düzenli kullanımı sonrası gözle görülür etki yapıyor

Uzmanlar, “Kolajen destek ürünlerinin düzenli bir şekilde 3 ila 6 ay boyunca kullanımı deride yeni kolajen oluşumunu arttırıyor ve deri yaşlanmasını baskılıyor. Dolgu maddesi olarak deri içine enjeksiyon şeklinde kullanılan kolajen ürünlerinin aksine, ağızdan alınan kolajen destek ürünleri derinin bir bölgesi yerine yaygın olarak tüm deride etkisini göstermekte ve cilt kalitesini artırmaktadır” dedi.

IHA21 Temmuz 2022 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
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Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Erkin Pekmezci, kolajen destek ürünlerinin 3-6 ay boyunca düzenli kullanıldığında deride yeni kolajen oluşumunu arttırdığını ve deri yaşlanmasını baskıladığını söyledi. Doç. Dr. Erkin, "Kolajen destek ürünlerinin düzenli alınması cildin kalitesini yükseltiyor. Ancak ürünün mutlaka bir dermatolog tarafından önerilmesi gerekir" dedi.

Kolajen destek ürünlerinin etkisini gösterebilmesi için düzenli kullanılması gerektiğine dikkati çeken Dr. Erkin Pekmezci şunları kaydetti: "Yıllar içinde yaşlanmayla birlikte güneş ışınlarına da maruz kalan cildimizin kolajen yapısı bozulur ve miktarı azalır. Kolajen destek ürünlerinin düzenli bir şekilde 3 ila 6 ay boyunca kullanımı deride yeni kolajen oluşumunu arttırıyor ve deri yaşlanmasını baskılıyor. Dolgu maddesi olarak deri içine enjeksiyon şeklinde kullanılan kolajen ürünlerinin aksine, ağızdan alınan kolajen destek ürünleri derinin bir bölgesi yerine yaygın olarak tüm deride etkisini göstermekte ve cilt kalitesini artırmaktadır. Bu olumlu etkileri destekleyen çok sayıda bilimsel çalışma vardır."

Cilt için kolajen destek ürünlerinin kullanımına başlanmadan önce hekime danışılmasını vurgulayan Pekmezci, doğru dozun ve doğru ürünün seçimi için bir dermatoloji uzmanından görüş alınması tavsiyesinde bulundu.

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