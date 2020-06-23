Çoraptan maske nasıl yapılır? Çoraptan maske yapımı

23 Haziran 2020 Salı 12:31 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 12:31

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle hergün yeni tedbirler alınıyor. Maske kullanımının zorunlu olduğu şu günlerde evde kendi maskenizi yapanız mümkün. Eğer Çoraptan maske nasıl yapılır merak ediyor ya da evde Çoraptan maske yapımı yöntemleri arıyorsanız haberimize bir göz atın.

ÇORAPTAN NASIL MASKE YAPILIR?

Uygun maliyetle ve elinizdeki malzemeleri kullanarak maske yapmak oldukça kolay ve pratik. Eski bir tişörtten veya çoraptan maske yaparak para harcamadan salgından korunabilirsiniz. Sadece çorap ve makas kullanarak yapacağınız çoraptan maske yapımını sizler için derledik. Peki çoraptan maske nasıl yapılır?

ÇORAPTAN MASKE YAPIMI

Malzemeler: 1 adet çorap ve makas

Çorabı öncelikle iki ucunu kesip dikdörtgen hale getiriyoruz. Daha sonra dikdörtgen halindeki çorabın her iki kenarından birer santim gerisinden kısa kenarına paralel olarak birer kesik atıyoruz. Kestiğimiz yerlerden kulağımıza takarak kullanabiliriz. Çoraptan maske yapıp yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz.

TİŞÖRTTEN MASKE YAPIMI

Tişörtün orta bölümünden dikdörtgen bir parça kesin ve ikiye katlayın.

İki kenarına da eşit sayıda kesik atın.

Kollarından yüz ölçünüze uygun, maskenin ipiymiş gibi düşünerek şerit olacak şekilde 2 bağ kesin.

Kenarlarındaki püskülleri birbirine bağlarken bu bağı da arasından geçirin.

Bitince bağları düğümleyin.

ŞAL İLE MASKE YAPIMI

Şalınızı önce ikiye, ardından da dörde yatay şekilde katlayın. Daha sonra yatay şekilde şalın iki ucuna birer lastik geçirin. Şalların uçlarını içeriye doğru katlayarak iç içe sokun. Son olarak lastiklerden tutarak maskeyi kulaklarına takabilirsiniz. Dışarıdan geldiğinizde ev yapımı maskenizi çıkararak 60 derece sıcaklıkta yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra yine aynı şekilde yaparak kullanabilirsiniz.