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Kadın

Cosmedica Clinic saç ekimi ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Genellikle erkeklerde yaygın olarak görülen saç dökülmesi son yıllarda kadınlarda da sıklıkla karşılaşılan problemdir. Yaygın bir sorun olmasından dolayı kalıcı çözüm kesinlikle saç ekimi uygulamasıdır. Ancak toplumda saç ekimi operasyonları ile ilgili bilgi kirliliği doğru bilinen yanlışların insanları tedirgin etmesine neden oluyor.

22 Kasım 2022 Salı 09:36 - Güncelleme:
Cosmedica Clinic saç ekimi ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
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En çok bilinen yanlış kesinlikle saç ekimi sürecinin zamanıdır. Topluma göre yaz aylarında saç ekimi yaptırılamaz ancak bu yaygın olan bir yanlış bilgidir. Saç ekim süresi herhangi bir mevsim ya da ay ile bağlantılı değildir yılın dört mevsimi ve 12 ay yapılabilir.

Saç ekimi konusunda yanlış bilinen konulardan biri de donör bölgesidir. Kullanılan alan kulağın arkasından enseye doğru inen bölgedir.

Güvenli alan olarak adlandırılan bölgedeki saçlar dökülmeye karşı her zaman dirençlidir bu yüzden donör bölgesi olarak burası belirlenir. Ancak donör bölgesinde kökler yetmediğinde göğüs ya da sakaldan kök alındığı doğrudur.

TIRAŞSIZ SAÇ EKİMİ SÖYLEMİ YANLIŞ BİLGİ

Tıraşsız saç ekim süreci hastaları açısından sosyal yaşama erken dönüş için önemli bir avantaj oluşturur. Ama her hasta tıraşsız saç ekimine uygun değildir. Dolayısıyla tıraşsız saç ekimi herkes için uygundur söylemi doğru bilinen bir yanlıştır.

Cosmedica Clinic saç ekim merkezinde işlemi gerçekleştiren doktorlar ve sağlık personeli alanında uzman olduğundan dolayı herhangi bir önemli sorun ile karşılaşılması söz konusu değildir.

  • Cosmedica Clinic
  • saç ekim merkezi
  • donör

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