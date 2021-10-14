DEAŞ'ın hayatını kararttığı Suriyeli Fatma, başkalarına umut olmak için çalışıyor

AA 14 Ekim 2021 Perşembe 12:08 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 12:08

Eşi Suriye'de iç savaşın başladığı dönemde Esed güçlerince tutuklandıktan sonra 4 çocuğuyla Türkiye'ye sığınan ve Kilis'e yerleşen Fatma Cüneyt, 18 Nisan 2016'da DEAŞ tarafından atılan roketin kaldıkları eve düşmesi sonucu 3 çocuğunu kaybetti.

Hayatta kalan 14 yaşındaki oğlu Ahmed ile teselli bulmaya çalışan Cüneyt, sivil toplum kuruluşlarının verdiği psikososyal desteklerle hayata tutundu.

Eylül 2020'de "Yarının Umudu Derneği"ni kuran Cüneyt, gönüllü öğretmenlerle ücretsiz dersler vererek ağırlıklı Suriyeli aileler olmak üzere çocukların ve yetişkinlerin hayatına dokunuyor.

Kur'an-ı Kerim öğreticisi Fatma Cüneyt, AA muhabirine, çocuklarını kaybettikten sonra annelik duygusunu kaybetmemek için dernek açtığını söyledi.

- ÇOCUKLAR KUR'AN, KADINLAR EL İŞİ, TÜRKÇE, MOZAİK, RESİM YAPMAYI ÖĞRENİYOR

Derneğe gelen çocuklara anne olarak baktığını anlatan Cüneyt, "Çocuklarım şehit olduktan sonra bana Türkiye Cumhuriyeti tarafından bir miktar para verildi ve o parayla burayı kurdum. Çocuklar buraya resim yapmaya geliyor. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Şarkı söylüyor. Kadınlar da el işi ve Türkçe öğrenmeye geliyor. Geri dönüşüm malzemelerinden süs eşyaları yapıyorlar. Birçok genç de buraya gelerek mozaik, resim yapmayı öğreniyor." dedi.

- "KOCAMAN BİR AİLEM OLDU"

Gönüllü öğretmenlerle 130 kişiye eğitim verdiklerini dile getiren Cüneyt, çocukları da sokaktaki kötü alışkanlıklardan korumayı hedeflediklerini söyledi.

Tek başına derneğin giderlerini karşılamaya çalıştığını, sivil toplum kuruluşlarından destek beklediklerini ifade eden Cüneyt, şöyle devam etti:

"Dernekte bu kadar genç, kadın ve çocukları gördükten sonra çocuklarımın yerine kocaman bir ailem oldu. Sanki Allah benden çocuklarımı alırken yerine çok büyük bir aile verdi. Bu ailem evime de gelir gider. Evim artık boş kalmıyor. Birlikte bir yerlere gidiyoruz, beraber bir şeyler yapıyoruz. Hayatta kalan tek oğlum Ahmed de derneği kurduktan sonra çocuklarla beraber vakit geçiriyor. Artık kendini daha iyi hissediyor. Onlarla sosyalleşip bağ kuruyor. Hem benim için hem de oğlum için çok iyi etkileri oldu."

- "ÇOCUKLARIMIN MEZARLARI BURADA OLDUĞU İÇİN BURADAN AYRILAMIYORUM"

Eğitime gelen kadınlarla küçük bir atölye açarak derneğe katkı sağlamayı hedeflediklerine değinen Cüneyt, şöyle konuştu:

"Derneğin dışında açacağımız atölyede dikiş makinalarıyla örtü, yorgan gibi ürünler dikerek elde edeceğimiz gelirle buranın kirasını ödeyeceğiz. Avrupa'ya gitmek için Birleşmiş Milletler bana hak tanıdı. Ama benim çocuklarımın mezarları burada olduğu için buradan ayrılamıyorum. Bu yüzden bu mekan ve Kilis benim için çok özel."

Hayatın bir umut olduğunu aktaran Cüneyt, çocuklarını kaybettikten sonra kendisini hayata tutan şeyin umut olduğunu dile getirdi.

Cüneyt, Suriyelilere sunduğu katkı ve verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer yetkililere teşekkür etti.