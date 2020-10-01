01 Ekim 2020 Perşembe 14:06 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 14:06

Demet Özdemir'in başrolünde oynadığı Doğduğun ev kaderindir dizisindeki kıyafetleri izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor. Dizide Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, Doğduğun ev kaderindir dizisindeki tarzıyla kadın izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolünde yer alan Demet Özdemir ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Demet Özdemir kıyafetleri Doğduğun ev kaderindir'deki kombinleri...

DEMET ÖZDEMİR'İN DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNDEKİ KIYAFETLERİ

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya gelen Demet Özdemir, üç çocuklu bir ailenin en küçüğü çocuğudur. Demet Özdemir, Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra dansa yönelen Özdemir, aldığı dans eğitiminin ardından ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda Dans etmeye başlamıştır.

Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir, İlk televizyon deneyimini ise 2013 yılında başrollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırmıştır.

Bu projenin ardından "Kurt Seyit ve Şura" adlı dizide "Alya" karakterini, "Tut Sözünü" adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandıran Özdemir, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterine hayat vermiştir. Güzel oyuncu son olarak 2018 yılında "Erkenci Kuş" adlı dizide rol almıştır.

Şu anda Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.