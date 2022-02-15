Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştiren kadın 22 kişiye istihdam sağladı

AA 15 Şubat 2022 Salı 11:56 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 11:56

Biri otizmli 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Aslan, KOSGEB, İŞKUR ve Batman Belediyesinin desteğiyle hayalindeki işe kavuştu.

KOSGEB desteğiyle aldığı eğitimle girişimcilik belgesini alan Aslan, Batman Belediyesinin yer temin ettiği Kadın İş Geliştirme Merkezinde geçen sene hayalindeki tekstil atölyesini kurdu.



- "KENDİ İMALATIMIZI DA YAPIYORUZ"

Aslan, AA muhabirine, çocukluktan bu yana tekstil sektörünün içinde bulunduğunu, çocuk yaşta aile şirketinde çalışarak tekstil işini öğrendiğini söyledi.

Evlendikten sonra çalışmaya ara verdiğini ancak 5 yıl önce kendi ayakları üzerine durmak için yeniden iş hayatına atılmak istediğini dile getiren Aslan, pazarda esnaflık, işportacılık yaptığını bir yıl önce de kendi iş yerini kurmaya karar verdiğini belirtti.

Aslan, tekstil atölyesi kurmak için ilgili devlet kurumlarına başvurduğunu anlatarak, "Devletin imkanlarından yararlanmak istedim. Valilik, Batman Ticaret ve Sanayi Odası, belediye ile görüşmeler yaptım. KOSGEB'den girişimcilik belgemi aldım. Sonunda kendi tekstil atölyemi açtım. Atölyemizde şu an fason çalışıyoruz. Ayrıca kendi imalatımızı da yapıyoruz. Atlet üretimi de yapıyorum. Kesim, dikim, ütü tamamını yapıyoruz. Ürünleri iç piyasaya sundum." dedi.

- "KADIN İSTERSE YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

"Kendi markamı üretip, önce iç piyasaya sunmak, ardından da ihracat yapmak istiyorum. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok." diyen Aslan, atölye sayesinde 19'u kadın 22 kişinin de işe kavuştuğunu aktardı.

Aslan, atölye kurarak kendi ayakları üzerinde durabilecekleri konusunda kadınlara da örnek olduğunu düşündüğünü dile getirerek, istihdam konusunda kadınlara pozitif ayrım yaptığını kaydetti.

"Kadının olduğu her yer güzeldir ve kadının olduğu her yerde güç ve birliktelik vardır." ifadesini kullanan Aslan, dayanışma ile üretimi sürdürdüklerini aktardı.

- ATÖLYEDE ÇALIŞIP AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Atölyede istihdama kavuşanlardan Elif Yeşilbaş, ortacı olarak çalıştığını, kazandığı parayla aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Murat Özkan da bant sorumlusu olarak görev yaptığını, penye ürün ürettiğini anlatarak, aile ekonomisine katkı sağladıkları atölyeyi kurduğu için Gurbet Aslan'a teşekkür ettiklerini belirtti.