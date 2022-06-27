Devlet desteğiyle işini kurdu, dünyaya satıyor

Ürettiği tesettür kıyafetleriyle ön plana çıkan modacı Songül Başar, KOSGEB'in teşvikleriyle iş insanı olma hikayesini AA muhabirine anlattı.

Başar, 16 yaşında Şişli, Osmanbey, Nişantaşı ve Feriköy'deki tekstil sektörünün önde olduğu firmalarda çalışarak, bu işin mutfak tarafında mesleğe başladığını söyledi. Mesleğinde ilerlemek için çok çalışmasının yanı sıra 2017'de KOSGEB'in açtığı tekstil, tasarım ve pazarlama kurslarına da katıldığını dile getiren Başar, 30 yıl önce babasının bıraktığı son parayla işini kurduğunu dile getirdi.

Tekstil sektöründe tesettür modasıyla farkını yaratmaya çalıştığını belirten Başar, giysilerinin tasarım aşamasından üretimine kadar her noktasında bulunduğunu vurguladı.

Azim ve kararlılıkla yurt dışında adını duyurmayı başardığını söyleyen Başar, "Mutfağında başlayarak öğrendiğimiz işimizle bugün 39 ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Bunun yanında şükürler olsun, Rabbim bize bu görevi nasip etti, 85 kadına istihdam sağlıyoruz. Emek vermeden ekmek olmuyor. Önce emeklerimizi verdik. Şimdi ekmeğimizi yiyoruz." diye konuştu.

- "KOSGEB'İN DESTEĞİYLE İHRACAT YAPTIĞIM ÜLKELERİN SAYISI ARTTI"

Kadın girişimcilere özellikle kurslara katılmalarını ve devletin verdiği desteklerden yararlanmalarını öneren Başar, "KOSGEB'in desteğiyle ihracat yaptığım ülkelerin sayısı arttı. Kadınlar ileriye dönük, biz ablaları, anneleri gibi yapabilecekleri işlerde kendilerinden eminlerse burada güçlü bir destek var. Yurt dışında fuarlarda kurumsallığınızı göstermek, orada bir stant açmak istiyorsanız yüzde 50'den yüzde 70'e kadar destek var. Katalog çekiminizde ve ihracatınızda destek var. Yani yeter ki yapacağınız işte sürdürülebilirlik olsun." ifadelerini kullandı.

İş hayatında yaşadığı zorlukları anlatan Başar, "Çok düştüm kalktım. Her düştüğümde daha güçlü kalktım. Bugün üst düzey hanımefendileri, sanatçıları giydiriyorum. Ticari duruşunuzda gerçekten sergileyebileceğiniz o kadar çok şey var ki. Bakın burada bir ticari sorumluluk var. İhracatta güven oluşması lazım. Çay bardağını gösterirken su bardağını vermemek lazım." dedi.

Başar, en çok Arap ülkelerine, Dubai, Filistin, Gana'ya ihracat yaptıklarını belirterek, Nijerya için mayo ürettiğini, Almanya ve Hollanda'ya muhafazakar kıyafetler de gönderdiğini dile getirdi.

Kadın istihdamına destek için önümüzdeki dönemde projeler yapmayı hedeflediğini belirten Başar, kendi yapmadığı kasnak işi gibi bazı çalışmaları 30'a yakın kadına verdiğini, onların da çalışma hayatına bir şekilde dahil olduğunu anlattı.

Başar, yanında çalışan kadınları kendi iş yerlerini açmaları konusunda desteklediğini vurguladı.

