Devlet desteğiyle işinin patronu oldu: Kadının gücüne inanıyorum

AA 8 Mart 2022 Salı 11:28 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 11:28

Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra iki çocuğunu büyüttüğü süreçte uzun süre çalışmayan 54 yaşındaki Şen, kendisine yeni bir iş kurmak istedi.

Şen, eşinin de yönlendirmesiyle kalibrasyon laboratuvarı kurmaya karar verdi.

Bu alanda eğitim alan, KOSGEB'de girişimcilik kurslarına katılan Şen, 9 yıl önce kurduğu ve bir kişiyi istihdam ettiği laboratuvarda şimdi 5'i kadın 18 kişiye ekmek kapısı oldu.

Melek Şen, AA muhabirine, iş hayatının içinde olmayı sevdiğini, aklında hep bir iş yeri açma fikri olduğunu söyledi.

Eşiyle bu konuda uzun süre fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Şen, "Ben dedim bir butik açalım, eşim 'Organize sanayi bölgesindeyiz. Buranın çok özel ihtiyaçları var mesela kalibrasyon laboratuvarı yok burada.' dedi. Trakya'da kalibrasyon yapabilen bir laboratuvar yoktu. Düşündük, taşındık ve laboratuvar açmaya karar verdik." dedi.

-"GÖZÜM KORKTU AMA ASLA YILMADIM"

Bu işe girdikten sonra kalibrasyonun ne kadar önemli olduğunu gördüklerini aktaran Şen, şöyle devam etti:

"Ülkemizin katma değerinin arttırabilmesi, üretilen malların kalitesinin yüksek olabilmesi, dünyada prestiji için kalibrasyonların yapılması gerekiyordu. KOSGEB kursuna katıldım, girişimcilik belgemi aldım. KOSGEB'den hibe aldık ve laboratuvarı kurduk. Laboratuvarımızı kurduğumuzda yirmi metrekare bir alanımız vardı ve benim dışımda bir çalışan vardı. Arkadaşla beraber fabrikaları gezdik, çok güzel şeyler gördük. Zaman zaman gözümüz korktu ama asla yılmadık."

Şen, laboratuvarı açtıktan bir yıl sonra Ticaret Bakanlığı tarafından akredite olduklarını ifade etti.

Bu sayede fabrikaların kendilerine daha çok güvenmeye başladığını anlatan Şen, "Fabrikalar bize iş vermeye başladılar. İlk günden itibaren en iyi şekilde hizmet yapmaya çalıştık. İş yaptığımız hiçbir firma bize 'siz bunu yapamadınız' diye geri gelmedi. Şimdi çalıştığımız alan bize yetmiyor ve daha büyük bir yere taşınacağız." diye konuştu.

-"ÖZGÜVENİMİ BU İŞ YERİNİ KURMAKLA, BÜYÜTMEKLE SAĞLADIM"

Şen, kadın elinin değdiği işlerin farklı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadının gücüne inanıyorum. Toplumun gelişmişliğine bakmak için ne yaparız? Kendi kendine yetebiliyorsa bir ülke o kadar gelişmiştir. İnanın bunun yolunun kadından geçtiğine inanıyorum. Çünkü kadınlar isterse çok güzel işler başarabilir. Çok iyi yerlere gelebilir. Bulunduğu ortamı da çiçek bahçesine çevirir. Ben kendime güvenimi bu iş yerini kurmakla, büyütmekle sağladım."

İş yerinde terazi ve tansiyon aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğinin kontrolünü yaptıklarını anlatan Şen, "Bu cihazları sertifikalandırıyoruz. Fabrikalar denetimden geçiyor. Bu sertifikaya göre aletlerin ölçümlerinin doğru olup olmadığı görünüyor. Trakya'da bütün illere gittik. Türkiye genelinde birçok ile hizmet veriyoruz." dedi.