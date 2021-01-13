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Kadın

Devlet desteğiyle kendi işinin patronu olan 43 yaşındaki kadın el emeğine değer katıyor

Düzce'de KOSGEB'den aldığı destekle açtığı iş yerinde hamur işi ve organik ürünler üreten 43 yaşındaki Selda Adalar, hayalini gerçekleştirerek ailesine gelir kapısı oluşturdu. Adalar, ev yapımı çiğ börek, mantı, haluj, sigara böreği, yufka, tereyağı, gözleme, bazlama, katmer, pekmez, reçel, salça, bal, tarhana, erişte-ev makarnası ve zeytinyağı gibi ürünleri müşterileriyle buluşturuyor.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:23
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Adalar, yaklaşık 1,5 yıl önce KOSGEB'den aldığı destekle, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de açtığı dükkanda hamur işi ve organik ürünler üreterek, müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor.

Eşi ve 3 çocuğundan destek alarak faaliyetini sürdüren Adalar, hem hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor hem de aile dayanışmasının güzel bir örneğini sergiliyor.

Adalar'a mutfaktaki çalışmalarında, yurt dışında ustabaşı olarak çalıştığı inşaat firmasının kapanması üzerine yurda dönen eşi Sedat, 8 yaşındaki ikiz çocukları Elif Sude ve Ecrin Su ile 5 yaşındaki Yağız Efe de yardımcı oluyor. Selda Adalar'ın açtığı mantıların iç malzemesini eşi yaparken, çocukları da katlamasına yardım ediyor.

Adalar, ev yapımı çiğ börek, mantı, haluj, sigara böreği, yufka, tereyağı, gözleme, bazlama, katmer, pekmez, reçel, salça, bal, tarhana, erişte-ev makarnası ve zeytinyağı gibi ürünleri müşterileriyle buluşturuyor.

- "KENDİ İŞ YERİMİ AÇARAK EN BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Selda Adalar, AA muhabirine, iş yerini açtığı ilk günden itibaren çok yol aldığını söyledi.

"Kendi iş yerimi açarak en büyük hayalimi gerçekleştirdim" diyen Adalar, şöyle devam etti:

"İş yerimi açalı 1,5 yıl oldu. Evde yufka, bazlama yapıp satıyordum. Sonra eşimle dedik ki 'Bir adresimiz olsun, dükkan açalım, deneyelim.' Denedik, çok da güzel oldu. Memnunuz, vatandaşların da memnun olduğuna inanıyorum. KOSGEB desteğiyle açtım. KOSGEB kurslarına gittim, destek aldım."

İşlerini ailece yaptıklarını anlatan Adalar, "En büyük destekçim eşim. Büyük destekçilerimden birisi de ablamdır. Çocuklar burada bizimle beraber, evde yanlarında bir büyüğümüz olmadığı için. Sabah hep beraber geliyoruz, akşama kadar buradayız. Derslerini burada yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Adalar, kendisi gibi hayalleri olan kadınlara seslenerek şunları kaydetti:

"Olmaz diye bir şey yok. Cesaret etsinler. Tabii ki yanlarında destekçileri olması lazım. Ben bu konuda eşime, çocuklarıma teşekkür ediyorum. Bu işe evde başladım. Sonrasında dükkan açtım. Daha da ilerleyeceğime inanıyorum. Kadınlara evde boş durmamalarını öneriyorum. Devletimizden de Allah razı olsun, destek sağlıyor. Bundan da emin olsunlar. İşin içinde olduğum için biliyorum. Devlet arkamızda olduğu sürece sırtımız yere gelmez."

- "EŞİMİN ÇABASINI TAKDİR EDİYORUM"

Sedat Adalar da eşinin çabasını takdir ettiğini dile getirerek, "Bir erkek olarak gerçekten buna cesaret edemezdim. 3 çocuk, işin içinde ev, evin içinde iş... Burada gerçekten müthiş bir mücadele var. Hayat mücadelesi deyin, hayaller deyin, ne derseniz deyin. Eşimi bu konuda gerçekten takdir ediyorum." diye konuştu.

İş yerinde eşine yardımcı olmayı kendisine bir görev olarak gördüğünü aktaran Adalar, "Eşimin mücadelesine tepkisiz kalamam. Elimden gelen ne var? Mantının içine iç malzemesini koyuyorum, paket servise çıkıyorum, garsonluk yapıyorum. Katkıda bulunmazsam suçlu olurum. O sofrada kendime yer edinebilmek için bunları yapmak zorundayım. Çocuklarımıza örnek olmak zorundayız. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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