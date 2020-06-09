Doğal taşların milyonlarca yıl süren oluşumu

Magma oluşumundan katılaşana kadar birkaç farklı aşamadan farklı evrelerden geçer, her aşama magmayı ilk oluşumdan farklılaştırır.
Magmadaki çözeltiler yer altı çatlaklarına akar.
Bu aşamada çözeltiler erimiş kayalar, minerallere, gazlara ve kaynayan sulara karışır
Soğuma ve katılaşmayla berber doğal taşlar ve kristallerde oluşum başlar,
Milyonlarca yıl süreyle oluşumlarını tamamlarken daimi olarak elektromanyetik enerji depolamaya devam ederler. Bu depoladıkları pozitif enerji doğal taşların içlerindeki minerallerle birleştiğinde ‘’iyileştirici ve pozitif etkileyici güçleri’’ ortaya çıkar.
Taşlar çevresel faktörlerindeki ve bulundukları ortamlarındaki basınç, ısı, mineral ve kimyasal asit ya da baza göre biçimlenir ve dıştan içe doğru gelişir.
Bu çevresel faktörlerindeki ısı, basınç, asit baz ya da minerallerindeki en ufak değişim bile tüm süreci doğrudan etkiler, farklı bir oluşum başlatabilir, mevcut oluşum sürecini sonlandırabilir, yavaşlatabilir ya da hızlandırabilir.
Doğal Taşların İyileştirici ve Pozitif Etkileyici Güçleri
Evrende olan canlı veya cansız her şey yaşam enerjisinden ve titreşimden oluşur.
Fiziksel düzeyde kendini madde olarak belli eden yaşam enerjisi, ruhsal düzeyde sevgi, merhamet, şefkat, keyif, haz, cesaret gibi erdemlerle kendini belli eder.
Olumlu düşüncelerimiz doğrudan yaşam enerjimize etki eder, düşünce güçlerimizle minerallerin güçleri birleştiğinde etkileyici frekansta şifa enerjisi ortaya çıkar.
Kristallerin; enerjiyi yayma, enerjiyi tutma, enerjiyi itme, toplama ve çekme özellikleri vardır. Şifacı kişinin ihtiyacını uygun kristalle kişinin vücudunda hastalıklara sebep olmuş negatif enerjiyi kristallerin bu yayma tutma itme toplama ve çekme güçlerinden faydalanarak bertaraf edebilir ve yine kristallerin güçleriyle koşulsuz sevgi ve pozitif enerjiyle depolanmasına aracı olabilir.
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Burçlara Göre Doğal Taşların Etkileri
Evrende her yaratılışın belli bir amacı ve sebebi vardır. Çok uzun yıllardır doğal taşlar ve gezegenler arasında bağ kurulmuştur. Gezegenlerin ve yıldızların da evrendeki her şey gibi ruhsal nitelikleri bulunur ve herkes doğduğu andaki gezegenlerin ruhsal niteliklerinden etkilenir.
Doğal taşların burçlara uyumu ve etkisinin belirlenmesi sezgisel inançlara ve gezegendeki duygusal niteliklerin birbirleriyle bağlantısına ve kişisel deneyimlere dayanır.
Yani doğduğumuz aydaki temsil gezegenimiz dünyamızdaki bir doğal taşa etki eder, o mevsimin çiçeğinin ve kokusunun size daha sıcak hissettirmesi gibi …
Hangi Burç Hangi Doğal Taşlarla Uyumludur?
Astrolojik haritanıza baktığınızda zayıf alanlarınızı, sorunlu geçişlerinizi ve zorlu dönemlerin oluşturduğu ruhsal ve bedensel etkileri yok etmek veya en aza indirmek için doğal taşların dengeleyici enerjilerine ihtiyaç oluşur.
Haritanızda eksik olan elementleri dengelemek, burçların desteklenmesi dönüştürülmesi gereken özelliklerinde enerji akışı gibi durumlarda doğal taşlar çağrınıza yetişecektir.
Doğal taşları kullanırken uzman görüşü ve yönlendirmesi alıyor olmak çok önemli, her taşın herkese fayda sağlamayacağı gibi birlikte kullanılmaması gereken taşlar da vardır.
Burcunuza uygun doğal taşları https://soulmeps.com/dogal-taslar adresinde bulabilirsiniz. Sorularınız ve danışmanlık hakkında da danışmanlık kısmından bilgi alabilirsiniz.
Burçların özelliklerine göre ihtiyaç duyduğu minerallerden oluşan birkaç doğal taş isimlerini ve en belirgin faydalarını sizler için derledik.
Çılgın Koç burçlarının doğal taşları
· Ametist Taşı
Yoğun sakinleştiricidir ve enerjiyi sevgiye dönüştürür.
· Yıldız Taşı
Öfkeyi ve asabiyeti yatıştırır.
· Jasper Taşı
Sorunlarından üstesinden gelme cesareti verir
· Sitrin Taşı
Negatif enerjiyi emer, dönüştürür ve ticaret hayatını güçlendirir
Sabırlı Boğa burçlarının doğal taşları
· Lapis Lazuli
Kişinin taviz vermeden kendini net ifade edebilmesini sağlar
· Malakit Taşı
Değişimi, dönüşümü ve risk alabilmeyi destekler
· Varisit Taşı
Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi ve çevreye kendimizi gösterebilmeyi sağlar
· Kaplan Gözü Taşı
Konsantrasyon odaklanma ve başarı sağlar
Şakacı İkizler burçlarının doğal taşları
· Apatit Taşı
Motivasyonu arttırır ve enerjik hissetmeyi sağlar
· Obsidiyen Taşı
Sorunların derinine inebilmeyi ve gerçeği görebilmeyi sağlar
· Rutil Kuvars Taşı
Kişinin kendinden nefret etme duygularına karşı gelir
Duygusal Yengeç burçlarının doğal taşları
· Ay Taşı
Üreme ve sindirim sistemlerini düzenler
· Beril Taşı
Dikkat dağınıklığını engeller
· Opal Taşı
Öz değeri arttırır ve karakter dönüşümünü sağlar
· Yosun Akik Taşı
Ağrıları ve stresi azaltır, ifade yeteneğini kuvvetlendirir
Yetenekli Aslan burçlarının doğal taşları
· Kedi Gözü Taşı
Sezgileri kuvvetlendirir ve ortamdaki negatif enerjileri uzaklaştırır
· Oniks Taşı
Bunaltıcı korkulardan uzaklaştırıp bilge kararlar alabilmeyi sağlar
· Granat Taşı
Duygusal uyumsuzlukları giderir, seks hayatını keyiflendirir
· Turkuaz Taşı
Negatif enerjiyi dağıtır ve çakraları dengeler
Düzenli Başak burçlarının doğal taşları
· Amazonit Taşı
Duygusal yaraları iyileştirir, doğruluk ve cesaret sağlar
· Sitrin Taşı
Negatif enerjiyi emer, dönüştürür ve ticaret hayatını güçlendirir
· Peridot Taşı
Kıskançlık ve egoyu yok eder neşeli olmayı sağlar.
· Ay Taşı
Üreme ve sindirim sistemlerini düzenler
Kararsız Terazi burçlarının doğal taşları
· Ametrin Taşı
Sorunlar karşısında yaratıcı çözümler bulabilmeyi sağlar
· Yıldız Taşı
Öfkeyi ve asabiyeti yatıştırır.
· Güneş Taşı
Motive, bağımsız ve canlı olmayı sağlar.
· Yeşim Taşı
Kişiliğin oturmasını ve beden zihin dengesini sağlar.
Gizemli Akrep burçlarının doğal taşları
· Varisit Taşı
Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi ve çevreye kendimizi gösterebilmeyi sağlar
· Zümrüt Taşı
Zor gelen hayatta güçlü olmayı sağlar
· Turkuaz Taşı
Negatif enerjiyi dağıtır ve çakraları dengeler
· Malakit Taşı
Değişimi, dönüşümü ve risk alabilmeyi destekler
Dürüst ve komik Yay burçlarının doğal taşları
· Kalsedon Taşı
İyi niyeti ve kardeşliği yüceltir
· Dumanlı Kuvars Taşı
Tüm ağrıları krampları geçirir ve sinirleri kuvvetlendirir
· Labradorit Taşı
Korkuları, geçmiş olaylardan kalan hayal kırıklıklarını ve kaygıları uzaklaştırır
· Aragonit Taşı
Kendisini fazla hırpalayanlar için boşvermeyi kolaylaştırır
Disiplinli Oğlak burçlarının doğal taşları
· Kehribar Taşı
Duygusal travmalar, öfke nöbetleri gibi durumları sakinleştirir.
· Oltu taşı
Finansı dengeler ve korur
· Oniks Taşı
Bunaltıcı korkulardan uzaklaştırıp bilge kararlar alabilmeyi sağlar
· Turmalin Taşı
İlham şefkat irade ve zenginliği çeker
Özgürlüğüne düşkün Kova burçlarının doğal taşları
· Akuamarin Taşı
İlgisiz düşünceleri uzaklaştırır ve zihni yatıştırır
· Selenit Taşı
Çevredeki kötü enerjileri temizler
· Ay Taşı
Üreme ve sindirim sistemlerini düzenler
· Labradorit Taşı
Korkuları, geçmiş olaylardan kalan hayal kırıklıklarını ve kaygıları uzaklaştırır
Şefkatli Balık burçlarının doğal taşları
· Ametist Taşı
Yoğun sakinleştiricidir ve enerjiyi sevgiye dönüştürür.
· Güneş Taşı
Motive, bağımsız ve canlı olmayı sağlar.
· Labradorit Taşı
Korkuları, geçmiş olaylardan kalan hayal kırıklıklarını ve kaygıları uzaklaştırır
· Akuamarin Taşı
İlgisiz düşünceleri uzaklaştırır ve zihni yatıştırır