Doktorlar gebeleri uyardı: Salgın döneminde muayenelerinizi ertelemeyin

AA 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:57 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:57

Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hacı Cerit Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellik gebelik sürecinde kadınların bağışıklık sisteminin düşük olduğu söyledi.

Hamilelerin, Kovid-19 tedbirlerine daha çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Karaçay, gebeliğin kendi başına riskli bir süreç olduğunu, bu nedenle kadınların "virüs kaparım" endişesi duymayıp kontrollerini ihmal etmemelerini istedi.

Hastanelerde bulaşı riskinin azaltılmasına yönelik önlemlerin alındığını aktaran Karaçay, "Kovid-19 olduğu için gebelerimizin hastaneye gelmemeleri gibi bir süreç söz konusu olmamalı. Maskelerini takıp gerekli önlemleri alarak gelmelerini önemle rica ediyoruz. Rehavete kapılmamalıyız. Belirlenen kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aşılama kendi başına uzun bir süreç. Bu nedenle maskeden taviz vermiyoruz, el yıkamaya dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "BOL BOL SU TÜKETİLMESİNİ ÖNERİYORUM"

Dr. Reyhancan da salgın sürecinde hastaların sıkıntı yaşamaması için tüm sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirtti.

Hamilelerin bağışıklık sisteminin düşmesi nedeniyle daha çok risk altında olduklarına dikkati çeken Reyhancan, şöyle konuştu:

"Gebelerimizin bağışıklık sistemini güçlü tutması çok önemli. Bu süreçte ev gezmelerini bırakmaları gerekiyor. Poliklinik kontrollerini doktorların önerdiği sürede aksatmamalarını istiyoruz. Hamilelerde Kovid-19 daha ağır seyrettiği için 2 candan da sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Yaklaşık bir yıldır Kovid-19 servisinde, yoğun bakımda ve doğumhanede Kovid-19 ile mücadele ediyoruz. Halkımızdan da aynı özeni göstermelerini bekliyoruz. Gebelerin bol su tüketmesini, meyve ve sebze yemelerini ve doktorların tavsiyelerine uymalarını öneriyorum."