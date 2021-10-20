Doktorlardan gebelikte 'iyot eksikliği' uyarısı: Zeka seviyesini etkiliyor

DHA 20 Ekim 2021 Çarşamba 15:00 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 15:00

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, Serik'te düzenlenen tıp kongresinde, gebe ve bebeği için iyodun önemini anlattı. Prof. Dr. Vural, anne ve yeni doğan bebeklerde tiroit hormonunun çalışmasını sağladığı için iyodun sağlık açısından önemli olduğunu vurguladı. İyodun anne karnındaki bebeğin nörolojik gelişimini etkilediğini aktaran Prof. Dr. Vural, "Bu nedenle annelerin iyi iyot alması gerekiyor. Bu çocukların IQ seviyesini direkt etkiliyor. Annenin iyot düzeyi düşükse anne karnındaki bebeğin de düşük oluyor. Tiroit hormonu yeterince çalışmıyor. Bu nedenle çocuklarda IQ düşük olma riski ile karşı karşıya kalınıyor. Biz çocuklarımızın IQ'sunun daha yüksek olmasını istiyorsak, annelerimizin hamilelikte iyot düzeylerini çok iyi takip etmemiz lazım" diye konuştu.

İyot eksikliğinin anne karnında bebeğin beyin gelişimini engellediğini dile getiren Vural, "Gıdalarda yeterince iyot yok. Yaptığımız çalışmalarda 100 annenin 75'inde iyot eksikliği var. Bu çok büyük bir rakam. Bazı bölgelerde 3 anneden birinde çok ağır iyot eksikliği var. Bu durum, anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini engelliyor. Bu çocukların daha düşük zekaya sahip olmasına sebep oluyor. Biz toplum sağlığı olarak annelerdeki bu düşük seviyeyi önlememiz gerekiyor" dedi.

'GEBELER KORONAVİRÜS AŞISINI YAPTIRSIN'

Pandemi sürecinde gebelerin en hassas grupta yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Vural, hamilelerin koronavirüsü daha ağır geçirdiğini söyledi. Gebelerin hamilelik sırasında bile olsa aşılanmaları gerektiğini vurgulayan Vural, "Bu şekilde hem kendilerini hem de doğacak çocuklarını koruyorlar. Koronavirüs gebelerde erken doğuma sebep oluyor. O nedenle gebeler hamilelikte koronavirüs aşısını yaptırsın" diye konuştu.