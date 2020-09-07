07 Eylül 2020 Pazartesi 17:30 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 17:30

Sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı Influencer Eda Kurt, moda ve güzellik alanında öne çıksa da aslında Türkiye start-up ekosisteminde rekora imza atmış başarılı bir kadın girişimci. 2013 yılında henüz 18 yaşındayken Temizlikyolda adlı girişimin kurucu ortakları arasında yer alan ve 7 yıl içerisinde 41 yatırımcıya ulaşan Eda Kurt, start-up camiasının feyz aldığı kadınlardan biri olarak girişimci adaylarına altın değerinde 5 tavsiye verdi.

KENDİNİZE İNANIN VE “HAYIR”I BİR SON OLARAK DÜŞÜNMEYİN

Girişimci ruhun temelinde yaratıcılık olması gerektiğine dikkat çeken Influencer ve kadın girişimci Eda Kurt, “Başarılı bir girişimci, fikirleri reddedilse de yıkılmadan zirveye giden alternatif yollar bulmaya hazırdır. Buna bir nevi azim de diyebiliriz. Çünkü başarılı girişimciler başarısızlığı olumlu bir deneyim olarak kabul ederler. Siz de bir girişim dünyasına adım atmak için sabırsızlanan bir genç iseniz kendinize inanın ve inandığınız fikirleri sunduğunuzda alabileceğiniz “hayır” yanıtını asla bir son olarak düşünmeyin. Şartlar ne olursa olun fikir üretmekten ve denemekten asla vazgeçmeyin.” dedi.

ALANINDA EN İYİLERE KULAK KABARTIN

Uygun bir mentor bulmanın girişimcilerin ufkunu açmada büyük önem taşıdığını belirten Eda Kurt, kendi rol modellerinden örnekler vererek “Günümüz en iyi girişimcilerinin, parlak fikirleriyle sektörlere atılmadan önce alanlarındaki uzman isimlerle çalıştıklarını biliyoruz. Çünkü sizin bugün çıktığınız veya çıkmak istediğiniz yollardan daha önce geçmiş olan insanlar, hem yaptıkları hatalarla hem izledikleri stratejilerle adeta bir akıl hocasıdırlar ve muhteşem bilgiler edinmenizi sağlarlar. Siz de etrafınızdaki fısıltılara değil, alanında en iyilere kulak kabartmayı tercih edin.” şeklinde konuştu.

ÇAĞIN İHTİYAÇLARINI ANALİZ EDİN

Başarılı bir girişimci olmanın yeni yöntemleri, süreçleri veya teknolojileri öğrenme ve bunlara uyum sağlama becerisinden geçtiğini de hatırlatan Eda Kurt, “İçinde bulunduğumuz dijital çağda pazar ihtiyaçları sürekli değişiyor, yıllar, hatta aylar önce işe yarayanlar yarın işe yaramaz hale gelebiliyor. Bu noktada gelişen pazar dinamiklerine uygun fikirler, hizmetler ve ürünler tasarlamak için çağın ihtiyaçlarını analiz etmek gerekiyor” dedi.

UZUN VADELİ İŞ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRİN

Eda Kurt, girişimci adayları için olmazsa olmazlardan birinin de iş ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi. Kadın girişimci, “Söz konusu profesyonel yaşam olduğunda herkes sevdiği ve güvendiği şirketlerle çalışmayı tercih eder. Bu nedenle sektördeki benzer fikirlere sahip girişimcilerle uzun vadeli iş ilişkileri kurmak, işinizin de uzun vadeli başarılara imza atmasında en temel faktörlerden biridir. İstikrarlı ilişkiler, girişimlerin yerleşik bir şirket haline gelmesinde de çok önemlidir. Sevilen ve güvenilen bir girişim olmak, yatırım alma fırsatlarını beraberinde getirerek sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştırır” diye konuştu.

ÇEVRENİZDEKİLERE İLHAM VERİN

Son olarak, girişimcilikte başarının paylaşılarak katlandığını vurgulayan Eda Kurt, “En deneyimli girişimciler bile her alanda başarılı olamazlar. Önemli olan kolektif bir girişimcilik ruhu oluşturabilmek, farklı fikirlere daima açık olmak, onlardan beslenmek ve paylaşımcı olarak çevredekilere ilham vermek gerekir. Bu noktada yalnızca sizi destekleyen bir ekiple değil, vizyonunuzu ve tutkunuzu paylaşan insanlarla bir arada olmak ve onların da gelişmesi için yetkinliklerine yatırım yapmaktır.” dedi.