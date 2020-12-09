'Elinin hamuruyla' iki iş yeri açıp 20 kadına istihdam sağladı

IHA 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:47 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:47

Kırıkkale’de evli ve 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Hanife Ünsün, 11 yıl önce açtığı iki iş yerinde şimdi 20 kadına iş istihdamı sağlıyor. ’Bazlamacıların sultanı’ olarak bilinen Hanife Ünsün, İŞKUR’dan da destek alıyor. İş yerinde günlük 3 bin tane bazlama, yufka, erişte gibi diğer ürettiği unlu mamulleri kentteki bayilere servis ediyor.

Hanife Ünsün, 11 yıldır yufkacılık yaptığını ve daha sonra da bazlama dükkanı açmaya karar verdiğini söyledi.

"3 BİN ADET BAZLAMA ÜRETİYORUZ"

İki çocuk annesi Hanife Ünsün, “Çocuklarım çok küçükken başlamıştım ben bu işe. 11 senedir yufkacılık yapıyorum. Ondan sonra da bir bazlama dükkânı açalım dedik. Bu şekilde bazlama üretimine başladık. 20 kadına iş imkânı sağlıyoruz. Günlük 3 bin adet bazlama üretiyoruz. Bazlamanın sultanısın diye söylüyorlar. Köy yufkamız, böreklik yufkamız, kadayıfımız hepsi bulunuyor. İŞKUR’dan destek alıyoruz bazlamadan dolayı. Dışarıda marketlerimize, bakkallarımıza servislerimiz var. Eşim de servisle ilgileniyor” ifadesini kullandı.

Çalışmak isteyen kadınların müracaat edebileceklerini belirten Ünsün, iş yeri kapısının herkese açık olduğunu sözlerine ekledi.