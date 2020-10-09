09 Ekim 2020 Cuma 10:32 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 10:32

Eşek sütlü sabunu nedir? Eşek sütlü sabun ne işe yarar? sorularının yanıtları ilk kez duyanlar tarafından sıkça merak edilmektedir. Eşek sütü, biyokimyasal bileşimi ve pH değeri açısından anne sütüne en yakın besinlerden biri olarak biliniyor. Dolayısıyla içerisindeki vitaminler açısından bebek gibi bir cilde sahip olmanızı sağlar. İşte zengin vitamin içeriği ile eşek sütlü sabununun cilde faydaları.

Eşek sütü, bileşenleri bakımından anne sütüne en yakın süttür. Son zamanlarda eşek sütü sabununu tercih edenler oldukça fazla. İçerisinde bol miktarda A, B, C ve E vitamini; büyük ölçüde kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor, sodyum ve magnezyum içeren eşek sütü cilde çok faydalıdır. Eşek sütü sabunu da bu açıdan çok kullanılan bir üründür.

İşte faydalarıyla sağlık ve kozmetik alanda sıkça kullanılan doğal bir mucize olan eşek sütünden yapılan bir ürün eşek sütü sabunu hakkında merak edilen herşey...

EŞEK SÜTLÜ SABUN NEDİR?

Eşek sütü sabununu daha iyi anlamamız için önce eşek sütünden bahsetmek gerekir. Eşek sütü, biyokimyasal bileşimi ve pH değeri açısından anne sütüne en yakın besinlerden biri olarak biliniyor. Laktoz miktarı yüksek olmasına rağmen yağ, kalsiyum açısından zengin olan eşek sütünde A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, C vitamini ve E vitamini bulunuyor. Bunlara ek olarak yüksek oranda magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfor, çinko, sodyum da içeriyor.

Günlük yaklaşık olarak 0.2 litre ile 0.3 litre arasında süt ürettiği bilinen eşeklerden elde edilen bu süt, çok az miktarda ve çok faydalı olduğu için eşek sütünden yapılan ürünler de en az onun kadar değer taşıyor.

EŞEK SÜTLÜ SABUN NE İŞE YARAR?

Sabunlar doğal bir şekilde yapılıp saklandığı sürece etkilerini yüksek oranda gösterirler. Eşek sütü sabunu, özellikle cildi gençleştiren ve besleyen özellikleri açısından çok faydalıdır.

Eşek sütlü sabununun cilde faydaları

Cilt lekeleri ve cilt kararmalarına iyi geliyor.

Sivilce, akne ve siyah noktalardan kurtarıyor.

Eşek sütlü sabun, kırışıklıkları gideriyor, cildi gençleştiriyor. Sedef ve egzamaya karşı eşek sütlü sabun oldukça etkilidir.

Eşek sütlü sabun nasıl kullanılmalıdır?

Sabah ve akşam temizleme amaçlı normal sabun gibi kullanılabilir.

Ovalamadan ve tahrişe neden olmadan 2 dakika kadar bekletip durulamanız daha çok etkisini görmenizi sağlayacaktır.

Düzenli kullanımda eşek sütlü sabunun faydaları nelerdir?

Sivilceleri yatıştırır.

Cilt lekelerini onarır, kararmaları önler.

Kullanıldığı bölgeye nem kazandırır ve tutulmasını sağlar.

Hücre yeniler.

Eğer daha fazla nem, kırışıklık giderici, cildi tazeleyici ve gençleştirici bir bakım ürünü arıyorsanız, içerisinde hyalüronik asit bulunan ürünleri kullanmalısınız. Çünkü eşek sütü sabunu ağırlıklı olarak cilt rengi ve sivilce oluşumu için kullanılan bir maddedir.

KLEOPATRA EŞEK SÜTÜYLE BANYO YAPIYORDU

Eski zamanlardan bu yana iyileştirme ve tedavi edici özelliği sebebiyle ilaç yerine kullanılan eşek sütü aynı zamanda cildi gençleştirici etkiye de sahip. Hatta Mısır Kraliçesi Kleopotra'nın güzelliğini ve gençliğini korumak için her gün 700’den fazla eşekten temin edilen eşek sütü ile banyo yaptığı anlatılıyor.