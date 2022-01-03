Gaziantep'te kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi sayesinde 21 girişimci kadın işinin patronu oldu

AA 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:48 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:48

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezinde yazılan başarı hikayelerini anlattı.

Paylaşımında, "yerelden küresele kalkınma vizyonu"nun meyvelerini verdiğine dikkati çeken Varank, "Öncülük ettiğimiz KAGİDEM, Gaziantep'in girişimci kadınlarına destek oluyor. Kendi işinin patronu olan, ihracata başlayan cesur kadınlar, başarı hikayeleriyle bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürüten İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Odası ile el ele vererek Gaziantep'te iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen kadınların, özellikle işlerini kurma aşamasında yaşadıkları ekonomik sıkıntılara çözüm getirmek için KAGİDEM'i kurdu.

İş fikrini hayata geçirmek isteyen 21 kadına işlik, eğitim, danışmanlık gibi hizmetler veren KAGİDEM'de, terlik ve ayakkabı sayası, kolonya, mum, seramik, lokum, ahşap hediyelik kutuları, halı, çocuk kıyafeti gibi ürünler üretiliyor. Kadın girişimcilerin işletmeleri, yurt dışına da satış yapmaya başlarken mentorluk, ihracata yönelik pazar gibi eğitimler de devam ediyor.

- 5,5 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırımla merkezi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Girişimcilerimiz arasında hayatında hiç satış yapmamış, ticaretle uğraşmamış kadınlar da bulunmaktadır." bilgilerini paylaştı.

Desteklenen kadın girişimcilerin hem üretim hem de istihdam yaratarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Akyılmaz, "Bu projemizle bölgemizin girişimcilik ekosistemini kadınlar nezdinde güçlendiren önemli bir altyapıyı kurmuş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

- "GİRİŞİMCİLİK TECRÜBE OKULU"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, kadın girişimcilerin ayakta kalması için ilk iki yılın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Burası aslında bir girişimcilik tecrübe okulu. Hedefimiz daha fazla kadını girişimci yapmak." ifadesini kullandı.

Ayakkabı saya atölyesi sahibi Belkıs Çağlar, "Üç çocuğumu büyütüp evlendirdim. 5 torunum var, torunlarımı da büyüttüm, onları büyüttükten sonra boş boş oturmaktansa meslek edinip bir işle uğraşmak istedim. Ben 58 yaşında iş ayakkabısı sayası yapmayı öğrendim. Ustam ile beraber yeni yeni bayanlara da öğretip, onları iş ve meslek sahibi yapmaya uğraşıyorum." görüşünü paylaştı.

- "AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Börek imalatçısı Derya Fesligil, "Hastane, okul kantinlerine, büyük marketlerin dondurulmuş dolaplarına satış yapıyorum. Almanya, Belçika, Hollanda'ya kargo gönderiyorum. Aklımın ucundan bile geçmezdi. Şimdi yurt dışına ihracat yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Butik sabun üreticisi Aynur İder, "KAGİDEM'e gelmem benim dönüm noktam oldu. Burada mentorlukla çok güzel e-ticaret yapmayı, markalaşmayı öğrendik. Markamla Gaziantep kültürel miras serisini başlattım, Çok güzel gidiyor, butik sabunlardan çıkıp bunu sanayileştirmeyi düşünüyoruz. Sanayileşme yolunda ilerliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tafting kraft imalatçısı Neslihan Ata, "13 yıl önce halı sektörüne tasarımcı olarak girdim. KAGİDEM'de kendi atölyemi kurdum. Şu anda kendi üretimimi kendi makinelerimle yapıyorum. Aynı zamanda makine satışı yaparak bu işi yapmak isteyen ev kadınlarına işin eğitimini de vererek destek olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- İŞ ARARKEN İŞ SAHİBİ OLDU

İş elbisesi atölyesi sahibi Figen Özbayacı, "Hastaneler oteller ve büyük fabrikaların personel giysilerini üretiyorum. Şu anda Rusya'ya penye üzerine siparişim var. Onun ihracatını gerçekleştireceğim. Kadın girişimci olarak 17 personel ile başladım. Amacım, Orta Doğu'nun dışında Afrika bölgesine de üretim yapmak." görüşünü dile getirdi.

Seramik atölyesi sahibi Nursena Yayıcı, "Mezun olduktan sonra Gaziantep'e yerleştiğim için bir iş arama sürecim oldu 6-7 ay kadar. Sonra burası ile tanıştım ve iş ararken iş yeri sahibi oldum. Aynı zamanda burada yarı zamanlı çalışan bir arkadaşım var. İş arayan birine de istihdam sağlamış oldum." ifadelerini kullandı.