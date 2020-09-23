IHA 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:30

Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İbrahim Anıl Kulaksız, salgın döneminde gebelik öğrenildikten sonra mutlaka rahim içi gebelik tanısı konuluncaya kadar ilk kontrollerin aksatılmaması gerektiğini belirtti. Koronavirüs salgını döneminde dış gebelik tanısı almakta gecikme yaşanması sonucunda hastaların iç kanama ile gelebildiklerine dikkat çeken Op. Dr. Kulaksız, dış gebeliği şöyle tanımladı:

“Dış gebelik; gebelik ürününün rahmin dışında bulunması durumuna denir, en çok tüplerde, yumurtalıklarda, rahim ağzında, karın içinde görülür. Aynı zamanda hem rahim içi hem rahim dışı gebelik de olabilir, dış gebeliğin tüm gebeliklerde görülme oranı yüzde 1-2’dir.”

“GEBELİK TESTİ POZİTİF ÇIKIYOR”

Dış gebelikte de adet gecikmesi, iştahsızlık gibi gebelik benzeri belirtiler görüldüğünü ve yine eczaneden alınan gebelik testlerinin dış gebelikte de pozitif çıktığını belirten Op. Dr. Kulaksız, “Hastalar gebelik testleri pozitif olsa dahi mutlaka rahim içinde gebelik tespit edilene kadar kontrole gelmelidirler” dedi. Gebeliğin rahim içinde gerçekleştiğinin ilk haftalarda belirlendiğini aktaran Op. Dr. İbrahim Anıl Kulaksız, özellikle tüpteki gebeliklerin çok daha sık görülmeye başlandığını belirtti.

“RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT EDİLMELİ”

Dış gebelik için en büyük risk faktörünün; daha önce geçirilmiş tüp ameliyatları, pelvik, vajen ve rahim ağzındaki enfeksiyonlar, ileri yaş, sigara içilmesi, aşılama, tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerinin kullanılmış olması olduğunu ifade eden Dr. Kulaksız, özellikle rahim ağzı enfeksiyonların mutlaka zamanında tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, “Her kadın senelik kadın doğum doktoru kontrollerini mutlaka yaptırmalı” diye konuştu.

“ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR”

Dış gebeliğin 3 tür tedavisi olduğunu aktaran Dr. Kulaksız, şunları kaydetti:

“İlki beklemek ve kontrol etmektir; dış gebelik kendiliğinden sonlanabilir, ikincisi ilaçla tedavidir; altın standarttaki tedavilerden biridir, yüzde 90 üzerinde başarı sağlanabilir. Gebelik kesesi büyükse cerrahi devreye girebilmektedir, bu ameliyatlar duruma göre açık veya kapalı yöntem kullanılarak yapılabilir.”

Kadın Doğum Doktoru Op. Dr. Kulaksız dış gebelik tespit edilemezse ne olur sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Bu tespit edilemezse iç kanama sonucu kişi bize gelebilir, bu da ölümcül sonuçlara varılabilir. Özellikle gelişmemiş ülkelerde küçük yerlerde ölüm oranı artmaktadır. Dış gebelik tehlikelidir, hastanın organ kaybına veya ölümüne neden olabilir, dış gebeliğin görülme oranı da yüksek olduğu için gebelik öğrenildiğinde kadınlar mutlaka gelerek gebeliğin rahim içinde olduğu tanısını almalıdır.”