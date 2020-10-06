'Gebelik yaşı' tarihe karıştı, bu işlem ile istediğiniz yaşta anne olabileceksiniz

DHA 06 Ekim 2020 Salı 09:49 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 09:49

OMU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Tüp Bebek Merkezi uzun süren çalışmalar sonucunda, 2010 yılında hasta kabulüne başladı. Çocuk sahibi olmak isteyen ancak değişik nedenlerle bu olanağa sahip olamayan çiftler için umut kapısı olan OMÜ Tüp Bebek Merkezi, 10 yıldır hem Samsun’a hem de Karadeniz Bölgesi’ne hizmet veriyor. Merkezde tüp bebek işlemlerinin yanı sıra modern laboratuvarlarda yumurta, yumurtalık dokusu, embriyo ve sperm dondurma işlemleri de yapılıyor. Bu sayede anne adayları, istedikleri yaşta çocuk sahibi olabiliyor. Merkezde ayrıca genetik incelemeli tüp bebek işlemi de yapıldığını belirten OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven, 17 kişilik ekiple gönüllülük esasına göre canla başla çalıştıklarını ifade etti.

'YURT DIŞINDAN BİLE HASTALARIMIZ OLUYOR'

Türkiye'nin sağlık alanında çok büyük yol kat ettiğini belirten Doç. Dr. Davut Güven, "Özellikle infertiti yani kısırlık dediğimiz alanda ciddi ilerlemeler oldu. Özellikle yumurtaları büyütüp, istediğimiz gibi toplayabilmemizi sağlayan ilaçlar devrim yarattı. Daha sonra bu ilaçlarla embriyo yapıp, embriyoyu transfer edip gebelikler elde ettiğimizde çok müthiş ilerlemeler oluştu. Şimdi artık tüp bebek tedavisi daha da gelişerek, farklı noktalara ulaştı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi’ndeki ekibimiz de çok istekli ve azimle çalışıyor. Şu an Türkiye’de tüp bebek merkezlerinin hepsi, devlet tarafından denetleniyor ve bu merkezler belli bir seviyede hizmet vermek zorundadır. Dolayısıyla tüm tüp bebek merkezleri belli bir kalitenin üstünde harika hizmetler veriyor. Bizim merkezimizde Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi’ne hizmet veriyor. Artık yurt dışından bile hastalarımız oluyor" diye konuştu.

GENETİK HASTALIĞI OLAN ANNE VE BABALAR İÇİN ÖZEL UYGULAMA

Artık gebelik yaşı diye bir şeyin kalmadığına dikkat çeken Doktor Güven, "İstediğimiz yaşta gebelik elde edebiliyoruz. Biz yumurta, yumurtalık dokusu, embriyo dondurabiliyoruz ve bunu da senelerce saklayabiliyoruz. Kadın, istediği yaşta gelip embriyosunu, yumurtasını veya yumurtalık dokusunu kullanabiliyor. Özellikle kanser nedeniyle ameliyat olacak hastalarımızın, yaşı ilerlemiş hastalarımızın embriyolarını, yumurtalarını saklamaları mümkün. Küçük yaşlarda bazı çocuklarımız kötü bir hastalık nedeniyle kemoterapi veya başka müdahalelere maruz kalabiliyor. Bu hastalarımızın da dokularını ve yumurtalarını dondurarak, ilerde çocuk sahibi olmalarını sağlayacak işlemler yapılabiliyor. Biz merkezimizde PGT dediğimiz genetik incelemeli tüp bebek işlemi de yapıyoruz. Anne ve babada genetik bir hastalık olduğunda çocuklarında da bu hastalığın olmaması için tüp bebek yapıp, embriyolar içinden sağlıklı olanı seçip transfer yapıp, sağlık bir çocuk sahibi olmalarına yardımcı olabiliyoruz. Ayrıca merkezimizin içinde bulunan laboratuvarımızda görevli Doç. Dr. Bülent Ayaz, 20-25 sene gebelik elde edememiş ve bizim merkezimize gelmiş kişilere, İMSİ dediğimiz bir uygulama yapıyor. Bu uygulama spermi en ince detayına kadar seçip, en kalitelisini bulup, en iyi embriyoyu elde edip gebelik elde etmemize yardımcı oldu. Bu anlamda biz merkez olarak bu işe gönül verdik" dedi.

'HEM SPERM HEM DE YUMURTA DONDURABİLİYORUZ'

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi’nde görevli Yrd. Doç. Dr. Ayşe Zehra Özdemir, "En büyük motivasyonumuz, hastalarımızın bebek sahibi olabilmesidir. Burada üremeye yardımcı olan tüm teknikleri kullanıyoruz ve geniş bir ekibimiz var. Aslında verdiğimiz hizmetler sadece tüp bebek değil, gebe kalamayan bir hastanın, çok basit bir yöntemle çocuk sahibi olmasını da sağlayabiliyoruz. Öncelikle problemin ne olduğunu öğrenerek, daha sonra tedaviyle gebelik sağladığımız çok sayıda hastamız var. Bizim amacımız; insanların üreme fonksiyonuyla ilgili karşılaştıkları sorunları çözebilmek. Çok küçük yaşta olan onkoloji hastalarımız var. Bu hastaların ilerde üreme problemi yaşamaması için ayrıca ekstra bir çaba gösteriyoruz. Adet olan tüm hastalarımıza da bu şansı veriyoruz. Benzer durumlar erkek hastalarımız içinde geçerli, hatta sperm konusunda daha kolay teknikler var. Hem embriyo, hem sperm hem de yumurta dondurabiliyoruz" diye konuştu.