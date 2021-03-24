Görme kaybı yaşayan genç kadın devlet desteğiyle hayalindeki işe kavuştu

AA 24 Mart 2021 Çarşamba 12:21 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:21

Bir gözünde görme kaybı bulunan 32 yaşındaki Atagül, evlenmeden önce 3 yıl bir kuaförün yanında çırak olarak çalıştı.



Mesleği severek yapan Atagül, başta saç kesimi olmak üzere birçok işi öğrenince kendi iş yerini kurmaya karar verdi.

Bunun üzerine Atagül, İş ve Çalışma Kurumu Artvin İl Müdürlüğüne başvurarak "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"nden faydalanmak istediğini bildirdi. İncelemelerin ardından başvurusu kabul edilen Atagül'e iş yerini açabilmesi için 65 bin lira hibe verildi.

Atagül, AA muhabirine, engelli olmasına rağmen bunu dert etmediğini, yaşama sıkı sıkı sarıldığını, verilen hibe ve birikmiş parasıyla mütevazı bir iş yeri açtığını anlattı.



İŞKUR'un projesi sayesinde çocukluk hayali kuaför salonunu açabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Atagül, "Projem onaylanınca çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Buradan kendi işini kurmak isteyen engelli kardeşlerime sesleniyorum, İŞKUR'a başvursunlar." dedi.

Atagül, "Devletimize ve hükümetimize bizlere sağladığı destekler için çok teşekkür ediyorum. Bu iş yeri açma desteği olmasaydı hayallerimi gerçekleştiremezdim." ifadelerini kullandı.



İş yerini yaklaşık 3 hafta önce açtığını dile getiren Atagül, "Pandemi nedeniyle hem kendi sağlığım hem de müşterilerimin sağlığını düşünerek randevu sistemiyle çalışıyorum. İş yerimde temizlik, maske ve sosyal mesafeye çok özen gösteriyorum." diye konuştu.



Müşterilerinden Pınar İspirli ise girişimci kadını medeni cesaretinden dolayı tebrik ederek, "Mahallemize yeni bir kuaför açıldığını duyunca çok sevindim. Kuaföre giden arkadaşlarım aldıkları hizmetlerden çok memnun kaldıklarını söyledi." dedi.