Hamileyken saç kestirilir mi? Hamileyken saç kestirmek günah mı?

22 Haziran 2020 Pazartesi 18:06 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 18:06

Hamileyken saç kestirmek tüm gebe kadınların aklından geçen sorulardan biridir. Anne adayları hamilelik döneminde saçlarının uzaması sonucunda kestirmek ister. Halk arasındaki inanışa göre hamileyken saç kestirmenin bebeğin ömrünü kısalttığına inanılır. Peki bu doğru mu? İşin fiziksel boyutunun yanısıra dini boyutu da düşünülmektedir. Peki Hamileyken saç kestirmek günah mı? İşte merak edilenler...

HAMİLELİKTE SAÇ KESTİRİLİR Mİ?

Halk arasındaki inanışa göre annenin hamileyken saçını kestirmesinin bebeğinin yetersiz beslenmesine veya ömrünün kısa olmasına neden olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce batıl bir inanış biçimidir. Hamileyken saç kestirmenin sağlık açısından bebeğe herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Hamileyken saç kestirmenin kötü etkisi olduğuna dair bilimsel bir doğruluğu bulunmamaktadır.

Hamilelik döneminde saç kestirmenin herhangi bir sakıncası olmayacağı gibi belki de yapılan kesimle kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Özelikle yaz aylarında uzayan saçlar hamilelikte daha çekilmez bir hal alabilir. Saçlarınızı temizletmek, kesimini ve bakımını sağlamak rahatlığınızı sağlayabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken konulardan biri saç boyamaktır. Hamileyken boyanan saç kimyasal etkileri nedeniyle bebeğe zarar verir.

HAMİLEYKEN SAÇ KESTİRMEK GÜNAH MI?

Dinimizde ne erkeklerin ne de bayanların saç kestirmelerini yasaklayan hiçbir delil bulunmamaktadır. Bir kadının hamileyken de hamile değilken de saç kestirmesinin dinimiz açısından hiçbir sakıncası yoktur.

Kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olması, dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Saç, sakal ve bıyık bakımı bu bağlamda değerlendirilmelidir. Saçı temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak ve boyamak, Hz. Peygamberin teşvik ettiği hususlardandır.