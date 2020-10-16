'İstanbul dünyanın merkezidir'

16 Ekim 2020 Cuma 16:19 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 16:19

Renkli kişiliği ile dikkat çeken Dr. Farzan Malekzadeh dünyaca ünlü Picasso Tekniği ile ilgili açıklamalarda bulundu.



ÖĞRENMEYE KARŞI İNANILMAZ MERAKLIYIM

İran’da dünyaya geldim ama benim için bir dünya vatandaşı diyebilirsiniz. Bugüne kadar birkaç kıtada onlarca ülkede bulundum, uluslararası saygın kurumlarda eğitim aldım. Mükemmeliyetçi bir yapım ve öğrenmeye karşı inanılmaz bir merakım var. Bu yüzden sadece tıp alanıyla sınırlı kalmadan spordan müziğe, sinemadan modaya birçok konuyla ilgiliyim. Müzikle ilgili çalışmalar ve oyunculuk yaptım. Aslında güzel sanatlar ve tasarım beni cezbediyor diyebiliriz.

“İSTANBUL DÜNYANIN MERKEZİ”

Babam her zaman dünya tek bir ülke olsa ana merkezinin İstanbul olduğunu söyler! Herhalde bu beni etkiledi. Ancak yurtdışıyla bağlarım da kopmadı. 7 ülkede uluslararası merkezlerim var (Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, İran, Gürcistan, Hollanda, Güney Afrika, İsveç).

TÜRKİYE’DE BİR GÜZELLİK KOLEJİ AÇACAĞIZ

Türkiye estetikte büyük bir potansiyele sahip ama ne yazık ki bu talebe cevap sınırlı... Sadece Türkiye'den değil dünyadan bahsediyoruz. Bu yüzden Türkiye'de bir güzellik koleji açmaya ve tüm güzel ve yeni yöntemleri dünyaya sunmaya karar verdik. Buranın açılışına yurt dışından da çok sayıda ünlü simanın geleceğini şimdiden müjdeleyebilirim. Unutmayın ki ben bir mucidim ve her gün yeni bir teknik sunuyorum. Bunun için özel bir eğitim kurumu gerekiyor!

“BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMEK LAZIM”

Benim hayata bakışımda her konuda yenilik ve estetik duruş önemlidir. Estetik alanında bakış açısını değiştirmeye ihtiyaç vardı. Bana müracaat eden insanlarda bu mutluluğu görmek bana keyif veriyor.

7 MİLYAR FARKLI ANATOMİ VAR

Herkese estetik yapabilir ancak herkes eşit değildir ve 7 milyar farklı anatomimiz var! Bunların yüzde 29'undan fazlası spesifik ve yüzde 3'ten azı nadir. İşte biz bu yüzde 3’lük kesimle uğraşıyoruz.

“PİCASSO TEKNİĞİ İLE FACE DESIGN’I (YÜZ TASARIMI) YAPIYORUZ”

Picasso Tekniği, “face design” yani yüz tasarımıdır bu nedenle diğer teknik ve yöntemlerle kıyaslanamaz! Birbirine benzeyen iki arabayı herhangi bir marka ile karşılaştırabilirsiniz ama Mars bir arabaya benzetilemez! Biz bedeninizi ve güzelliğinizi yeniden tasarlıyoruz.

En iyi coğrafi konuma sahip, ancak iç tasarımı olmayan güzel bir ev hayal edin! Yarının dünyasının tasarıma ihtiyacı var ve çekicilik hiçbir durumda önemli değil. Siz siyah ya da beyaz, eşsiz bir güzellik değilsiniz. Picasso tekniği güzelliğin yaratıcısıdır.