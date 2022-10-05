AA muhabirinin Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan (TESK) edindiği bilgiye göre, eylül ayı sonu itibarıyla ülkedeki esnaf sayısı 2 milyon 99 bini buldu. Kadın esnaf sayısı ise 385 bine ulaştı.

İstanbul, 50 bin 517 kadın esnaf sayısıyla ilk sırada yer alırken bu kenti 29 bin 872 ile İzmir, 22 bin 205 kadın esnafla Ankara takip etti. En az kadın esnaf 178 ile Bayburt'ta yer aldı. Ardahan'da 276, Siirt'te 309 kadın esnaf bulunuyor.

Kadın esnafın, toplam esnafa kıyasla en yoğun olduğu il ise yüzde 25,83 ve 6 bin 119 kişiyle Çanakkale oldu. Uşak yüzde 25,82 ile ikinci, Balıkesir yüzde 23,63 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadın esnaf yoğunluğunun en az bulunduğu ilin 309 kişi ve yüzde 6,41 ile Siirt olduğu görüldü. Ağrı yüzde 6,95, Bitlis yüzde 7,17 ile bu ili takip etti.

- EN ÇOK TERCİH EDİLEN İŞ KOLLARI

Ülke genelinde kadın esnafın en çok tercih ettiği iş kolu "kuaförler, güzellik salonları ve manikürcüler" olarak belirlendi. Bu alanı sırasıyla "terziler, dokumacılar, konfeksiyoncular, giyim zanaatkarları", "tuhafiye, manifaturacı ve hazır giyimciler", "lokantacılar" ve "bakkallar" takip ediyor.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, AA muhabirine, esnaf ve sanatkarlar içinde kadın esnaf ve sanatkarların oranının yüzde 18.34 olduğunu söyledi.

Türkiye'de en fazla kadın üyeye sahip teşkilat olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Palandöken, "Temennimiz, kendi işinin patronu olan kadınlarımızın sayısının gün geçtikçe artarak tüm sektörlerde faaliyet göstermesidir. Kadınların istihdama katılması, ülke ekonomisine büyük destek sağladığı gibi, aile içinde ve sosyal hayatta da sorunların çözümüne katkı sağlar." dedi.

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için kadın emeğine, gücüne ve alın terine ihtiyaç olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda öncelikle teşkilatımızdaki kadın esnaf ve sanatkar sayısını artırmak, mevcut kadın esnafımızın ülke içindeki ekonomik konumunu geliştirmek ve güçlendirmek, ayrıca kadınlarımızı esnaf ve sanatkarlığa özendirmek için gerekli teşvik ve destekleri artırmak amacıyla çeşitli kamu iş birlikleriyle projelerimiz yakın zamanda hayata geçirilecektir."

Kadın esnaf sayısı en yüksek ve en düşük iller şöyle: