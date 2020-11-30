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Kadın

Kadınlar omuz omuza veriyor, kışın yakacağını tarladan topluyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikinci ürün olan mısırın hasadından sonra boş kalan mısır koçanını kadınlar, kışlık yakacak ve tandırda yakmak için topluyor. Bu zor ve zahmetli işte kadınların en büyük yardımcısı çocuklar oluyor.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 11:41 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:41
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Kızıltepe Ovasında ikinci ürün olan mısırın hasadı kasım ayı ile birlikte başladı. Biçerdöverlerle biçilen mısırın atıkları da kadınlar tarafından toplandı. Kadınlar tarafından toplanan koçanlar torbalara dolduruluyor. Kadınlar bu koçanları mangal kömürü, sobada ve tandırda yakacak olarak kullanıyor. Boş mısır koçanı toplayan Emine Memiş "Sabah gelip akşama kadar bunları topluyoruz. Tandıra atıyoruz, mangala atıyoruz. Yemeği yapıyoruz bununla. Kömürden çok çok daha iyidir. Bunu doğal kullanıyoruz, sağlık için de iyidir. Açıkçası parada vermiyoruz ve çok iyi. Mısır koçanı oluyor bu. Biz bunu tandıra, ocağa atıyoruz, ekmek yapıyoruz, mangal yapıyoruz" dedi.

Bu zor ve zahmetli işte kadınların en büyük yardımcısı çocuklar oluyor.

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