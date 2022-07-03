Kadınlar örüyor, dünyaya satılıyor

Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta amigurumi tekniğiyle örgü bebek eğitimi alan 15 kadın, oyuncakları kişisel girişimleri sayesinde yurt içi ve dışında satışa sunuyor.

Havalimanlarındaki satış noktalarının yanı sıra tanıdıkları vasıtasıyla yurt dışına gönderim yapan kadınların örgü bebekleri büyük ilgi görüyor.



- "KURSLARI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kiral, AA muhabirine, merkezde birçok alanda mesleki kurslar verildiğini söyledi.

Son yıllarda ilgi gören alanlardan birinin amigurumi örgü bebekler olduğunu anlatan Kiral, "Elde edilen bu ürünler yurt dışından çok ciddi ilgi görmektedir. Bu da gerek ülke ekonomisine gerek kursiyerlerimizin ev ekonomilerine ve sosyal hayatlarına ciddi katkı sağlamaktadır. Bu kurslara çok önem vermekteyiz ve elimizden geldiği kadar tüm imkanlarımızla yaygınlaştırmaya gayret etmekteyiz." diye konuştu.

Amigurimi kursu öğretmeni Mübeyra Kocabıyık da öğrencilerinin yurt dışına örgü bebek pazarlayarak aile bütçelerine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Hava yolu şirketlerinin bazı hediyelik eşya bürolarıyla anlaşıp oraya da malzeme gönderildiğini anlatan Kocabıyık, "Satış yapıp aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bireysel satış yapanlar var. Bazı rahatsızlıklarından dolayı el kaslarını geliştirmek için kurslara katılan öğrencilerimiz var. Doktor tavsiyesiyle gelen, aile bütçesine katkıda bulundukları için aynı zamanda terapi olduğunu söyleyen kursiyerlerimiz var." dedi.

Kursta farklı çalışmalar yaptıklarını da dile getiren Kocabıyık, şöyle devam etti:

"23 Nisan etkinliklerinde dünya çocukları bebekleri ördük. Derviş bebekler yaptık, Yunus Emre sergisine uygun tasarım bebek ördük. Osmanlı şehzadeleri ve eşlerini tasarlayarak ördük. Dünya çocuklarını yaparken kendi tasarımlarımız da oldu. Ülkeler bazında yöresel bebek çalışmalarında Türkiye olarak efe bebek ördük. Kızılderili bebek, Hindistan, Meksika bebekleri tasarladık. Aynı zamanda hayvan figürleri de çalışıyoruz. Bir de bebek kitlerimiz var; emzikli, zincirli gibi birçok tasarımlarımız mevcut. Yurt dışında çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Özellikle Hollanda'ya satış yapan öğrencimiz var."

- "BANA TERAPİ OLDU VE ÇOK İYİ GELDİ"

Geçirdiği trafik kazasında çok fazla kırığı olduğu için ellerini bir yıl hiç kullanamayan kursiyer Havva Gezer ise fizik tedavi sonrası elini tam kapatamadığını, ellerinin hareketini sağlamak için örgüye başladığını anlattı.

Örgünün kendisine terapi olduğunu, çok iyi geldiğini dile getiren Gezer, "Beynim boşaldı, ruhsal açıdan da çok iyi geldi. Herkese tavsiye ederim. Daha çok bebek, anahtarlıklar, hayvan figürleri, torunumun istediği süper kahramanlar serisi gibi bebekler yapıyorum. Hollanda'ya da yolluyorum bebekleri. İlgi çok iyi. Hem para kazanıyorum hem ruhsal açıdan terapi oldu, bana çok iyi geldi." diye konuştu.

6 yıl önce Multipl Skleroz (MS) tanısı alan kursiyer Fatma Kartal ise yaklaşık 4 ay önce başladığı bebek örme sayesinde sağlığında düzelmeler olduğunu belirterek, severek ördüğünü kaydetti.

Emekli olduktan sonra evde boş durmamak için kursa katılan Hicran Öbek de ürünleri yurt içi ve dışına pazarladıklarını belirterek, "Özellikle Almanya, Hollanda, İngiltere ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarının aracılığıyla hem ülke ekonomisine hem kendi ekonomimize katkıda bulunuyoruz." sözlerini sarf etti.