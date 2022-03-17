Kadınlar üretiyor, Türkiye'nin dört bir tarafına satılıyor

AA 17 Mart 2022 Perşembe 15:27 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 17:34

Geçen yıl kurulan Düziçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 15 ev hanımı, bölgenin en önemli tarımsal ürününe katma değer kazandırmak ve alternatif bir ürün oluşturmak amacıyla yer fıstığından helva üretmeye karar verdi.

Çiğ yer fıstığını öğüten kadınlar, tahin ve şekerle karıştırıp odun ateşinde kavurarak helva yapıyor.

Geleneksel yöntemle hazırlanan yer fıstığı helvası, internet üzerinden ve özel siparişle Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Helvanın yanında diğer yöresel ürünleri de kooperatif çatısı altında üreten kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.



Kooperatif Başkanı Rahime Yüksek, AA muhabirine, kooperatifin 2021'de ev hanımlarına meslek edindirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Yer fıstığının Osmaniye için önemli olduğunu belirten Yüksek, şöyle devam etti:

"Coğrafi işaretli ürünümüz olan yer fıstığından farklı bir ürün yapmak istedik ve helva yapmaya karar verdik. Bugüne kadar yer fıstığı sadece kuruyemiş olarak tüketiliyordu. Folik asit ve Omega 3 oranı yüksek bu ürün yeterince tüketilmiyor. Bunu sofralarda daha fazla nasıl değerlendirebileceğimizi düşündük ve araştırmaya başladık. Hem besleyici hem katkısız hem de çocuklarımızın güvenle tüketebileceği bir ürün yapmak istedik ve yer fıstığı helvasını ürettik. Gönderdiğimiz firmalardan olumlu dönüşler ve siparişler oldu. Bu ürüne ağırlık vermeye başladık."

- "HEM LEZZETLİ HEM DE BESİN DEĞERİ YÜKSEK BİR ÜRÜN"

Ürünlerini fuarlar ve tanıtım günlerine götürerek tanıtımını yaptıklarını, olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Yüksek, "Geleneksel yöntemlerle üretiyoruz. İlaç ve hormonlu takviyeler kullanılmamış doğal ürünleri üreticiden alıyoruz. Önce ezme haline getirerek odun ateşinde el yordamıyla kavuruyoruz ve sürülebilir helva haline getiriyoruz. Tatlandırıcı olarak pancar şekeri kullanıyoruz. Hem lezzetli hem de besin değeri yüksek bir ürün elde etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek, günde 25 kilogram yer fıstığı helvası yapabildiklerini, ekibi genişleterek ve öğütücü makineler alarak 6 ay içinde günlük yarım ton üretime ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Helvanın beklediklerinin üzerinde ilgi gördüğünü anlatan Yüksek, "Günde en fazla 25 kilogram üretebiliyoruz. Ev hanımlarımızın kol gücü dayanmıyor, siparişlere yetişemiyoruz. Yoğun şekilde sipariş alıyoruz. Birkaç kuruma projemizi sunduk. Kabul edilirse yeni makineler alıp seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Ürettiğimiz hiçbir ürün elimizde kalmıyor. Birkaç gün ya da bir hafta sonrasına gün verebiliyoruz. Siparişlere yetişemiyoruz." diye konuştu.

Ev hanımı Şadiye Koşok da kooperatifte hem meslek öğrendiklerini hem de ev ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade ederek, "Burada kahvaltılık ürünler, yer fıstığı helvası yapıyoruz. Ev yemekleri de yaparak müşterilerimize sunuyoruz. Elimizle ürettiğimiz helvamıza insanlar çok ilgi gösterdi. Haftanın neredeyse her günü buraya gelerek helva yapıyoruz." dedi.

