Koç burcunun genel özellikleri

24 Haziran 2020 Çarşamba 17:50 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 17:50

Burçlar kuşağının ilk burcu Koç…

Son derece hareketli ve enerjik insanlardır.

Yüksek egoya sahip ve ‘Ben’ merkezcidirler.

Pratik hareket ederler, hızlı karar alırlar.

Heyecanlarını gizleyemezler. Sürekli aktif ve atılganlardır.

İlgilerini çeken konulara karşı son derece duyarlı ve araştırmacılardır.

Rüştünü ispat etmek ister, hedeflerini kitlenirler.

Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları nedeniyle sıklıkla güç durumlara düşebilirler.

Abartı konuşma onların işidir.

Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ KADINI



Koç kadınları için yaşam uçsuz bucaksızdır. Coşkulu ve dik kafalıdırlar. İlişkilerinde son derece kıskanç ve kısıtlayıcıdırlar. Çocuklarına son derece düşkündür. Fakat her ağladığında yanına koşmayacak kadar kontrollüdür, çocuğun kendi alanını oluşturmasını destekler.

KOÇ ERKEĞİ

Aurası yüksek kişilerdir. İstemsizce iletişime geçebilirsiniz. Otoriterleridir. Kafalarına koydukları şeyi ne elde etmek için sınır tanımazlar. Karşı tarafı bir av olarak görür ve tüm kurguyu bunun üzerine yaparlar. Ani değişimlere sahiptirler. Koç erkeğiyle ilişki sürdürmek oldukça zordur. Her an değişimlere hazır olmak gerekir. Ben merkezci yapısı hemen fark edilir. Son derece kıskanç ve kısıtlayıcıdırlar. Buna karşın özgürlüklerine çok düşkün, alanlarına müdahale konusunda çok fevrilerdir. Hareketli kişilerdir. Daima sevildiklerinde emin olmak isterler, sürekli övgü ve takdir beklerler. Gururlu ve zor affeden yapıdadırlar.