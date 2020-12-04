Mikrokrediyle başladı, 4 kişiyi istihdam ediyor: Diyarbakırlı annenin örnek başarısı

AA 04 Aralık 2020 Cuma 11:48 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 11:48

Eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocuğuyla bir başına kalan Ertakgöz, bu zorlu süreçte ayakları üzerinde durmak ve evlatlarını büyütmek için çareler aramaya başladı.

Çevresinden aldığı duyumla 2009'da Kayapınar Mikrofinans Şubesine başvurusu üzerine ilk etapta 70 lira geri ödemeyle sağlanan 700 liralık krediyi sermaye yapan Ertakgöz, bir firmanın kozmetik ve temizlik ürünlerini sattı.

Her yıl aldığı geri ödemeli kredilerle sermayesini büyüten Ertakgöz, yaklaşık 11 yıllık mücadelesinin sonunda, kentin en işlek yerinde 500 bin liralık yatırımla kuru kahve, çay, şekerleme gibi ürünlerin satışının yapıldığı iş yeri açmayı başardı.

Bihter Ertakgöz, AA muhabirine, eşinden ayrıldıktan sonra girdiği zor süreçte, ailesinin kendisine destek verdiğini söyledi.

Çocukları için bir şeyler yapmak adına mücadele ettiğini, mikrokrediye başvurusu sonucu aldığı parayla işe başladığını dile getiren Ertakgöz, "Aldığım ürünleri çevremdeki insanlara satmaya başladım. Küçük küçük başladığım iş meyvelerini verdi. Artık 'Ben başarıyorum.' dedim ve gerçekten başardım. Her şey çok güzel oldu." dedi.

Ertakgöz, 11 yıl sonra da kendi iş yerini açmanın gururunu yaşadığını, bu süreçte hem kazancı hem de öz güveninin "kartopu gibi" büyümeye başladığını anlattı.

Başarısından mutluluk duyduğunu ifade eden Ertakgöz, şöyle konuştu:

"Her kadın bunu başarmalı. Kadınlarımız güçlü olmalı. Hiçbir zaman hiçbir şey için pes etmesinler. Erkekten bağımsız olarak ayakları üstünde dursunlar. Başarmak, güçlü olmak güzel bir şey. Başardım, bütün kadınlarımızın da inşallah beni örnek alarak başaracaklarına inanıyorum. Çünkü kadınlarımız güçlüdür, buna inanıyorum. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Bu nedenle evde oturmasınlar. Dün 700 liralık bir sermayeyle başladık, bugün 500 bin liraya ulaştık, yarın belki daha çok büyüyeceğiz. Hedefim zincir kurmak. Benim gibi güçlü kadınları yanıma alıp başaracağımıza inanıyorum."

- KADINLARA DESTEK OLMAK İSTİYOR

Ertakgöz, kadınlara destek olmak istediğini belirterek, "Küçükten de başlasalar ürünlerini getirsinler ben satarım. Hiçbir karşılık beklemeden bütün kadınlarımızın arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Ertakgöz, "Yine de pes etmedim. Şu anda 4 kişi istihdam ediyorum. Dışarıya paket servisimiz de olacak. Bu sayıyı 10 kişiye çıkarmayı düşünüyorum. Böyle bir süreçte insanların evine ekmek götürmesine vesile olduğum için mutluyum." dedi.

- 200 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK VERİLDİ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Mikrofinans Bölge Müdürü Mehmet Ay da mikrokredinin, dar gelirli ve girişimci kadınların, gelir getirici faaliyette bulunmaları için teminatsız ve kefaletsiz şekilde, tamamen güvene dayalı aldığı küçük bir sermaye olduğunu belirtti.

Mikrokredinin sadece sermaye desteği vermediğini bildiren Ay, "Kadınlara her yönüyle daha çok motivasyon desteği veriyor. Kadınların dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz. Hem sosyal hem de ekonomik anlamda onların ayakları üzerinde durmasını sağlıyoruz. Bu açıdan mikrokredi çok önemli." diye konuştu.

Şu an 40 bin mikro girişimcinin bulunduğunu bildiren Ay, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 200 bin kadın girişimciye 1 milyar lira mikrokredi sağlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 12 il bize bağlı. Bu illerde şu ana kadar 50 bin girişimci kadın 300 milyon lira krediden faydalandı. Diyarbakır'da ise şu an aktif 5 bin mikro girişimcimiz var. Bugüne kadar 20 bin kişiye 70 milyon lira kredi verildi. Bu kadınlar evinin küçük bir odasını ilk başta iş yerine çeviriyor. Bihter Hanım'ı tebrik ediyoruz. Diğer kadınlara örnek olacak. İnsan isterse başarabilir. Bütün kadınlara sesleniyorum, evlerinde oturarak da iş yapabilirler. Bugünkü teknolojiyle evinizde oturup çok güzel işler yapabilirsiniz."