04 Temmuz 2020 Cumartesi 11:59 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:02

Zehra Uçar, tesettürlü kadınlar için kombin önerilerinde bulundu. Uçar, sıcak havalarda kadınların saf ipek kumaş yerine, pamuklu eşarp kullanmalarını tavsiye etti. Uçar, "Gözenekli yapıya sahip olduğu için pamuklu kumaşlar aşırı terlemeye neden olmaz. Bununla birlikte, pamuğun bu konuda sağladığı konforun asıl nedeni, teri emmesidir" dedi.

"AÇIK RENKLER TERCİH EDİN"



Uçar sözlerine şu şekilde devam etti, "Hangi Eşarp Terletmez sorusu yalnızca kumaş türüyle ilgili değil. Renk de terleme konusunda etki göstermekte. Aslında bir renk değil, renksizlik hali olan siyah, tüm ışınları emme özelliğine sahiptir. Siyah zemin üzerine düşen güneş ışığı geri yansımaz, bu da koyu kıyafetler giyildiğinde, vücudun daha fazla ısınması anlamına geliyor. Dolayısıyla yaz aylarında koyu tonlar yerine açık tonların baskın olduğu modellere öncelik vermek gerek." Zehra Uçar, bu yaz daha çok renkli renklerin moda olduğunun altını çizdi.

ALTIN VE GÜMÜŞ ZİNCİRLER MODA

Uçar, takı dünyasında bu sene altın, gümüş ve deri detaylı bilekliklerin moda olacağını belirtti, özellikle kadınların fildişi zincirleri tercih ettiğinin altını çizdi.

"SALAŞ VE YARASA KOL MODELLER REVAÇTA"

Uçar, yaz aylarında elbise giyinilmesini önerdi. Genç modacı sözlerine şu şekilde devam etti, "Yaz aylarında elbisenin tercih edilmesinin temel nedeni rahatlığı sergilemesidir. Rahat modeller derken, tesettür giyimde salaş modeller dökümlü modeller ve yarasa kol modeller aklımıza geliyor. Elbise tek parça olduğundan dolayı giyen kişinin kullandığı elbisede ten rengine dikkat etmesi gerekmektedir. Yoksa hoş bir görüntü elde edemeyebilir.

UÇAR’A MODA ÖDÜLÜ

Modacı Zehra Uçar, geçtiğimiz dönem İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde; "Yılın En İyi Modacısı" ödülüne layık görülmüştü. Uçar; "Öncelikle, bugün burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bu ödülü layık gören ve organizasyonda emeği geçen herkese, yıllardır omuz omuza çalıştığım ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Dünyanın çalışan modern günlük hayata iş hayatına entegre olan kadınların katacağı renge ihtiyacı var. Aldığım tüm ödülleri fedakâr annelerimize ve tüm kadınlarımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.